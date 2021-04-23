Заробітчанин повернувся додому зі США і став мільярдером

Джерело:Bloomberg
Даніель Дайнс виїхав із Румунії на роботу в Microsoft у США. Проте "божевільна ідея" змусила його повернутися в рідну країну та заснувати компанію.
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У Румунії Даніель Дайнс вивчав математику та інформатику в Бухарестському університеті. Тоді ще країною керував диктатор Ніколае Чаушеску. У свої 20 з гаком років амбітний хлопець вирішив поїхати у США та знайшов роботу в компанії Microsoft.
Для когось, хто переїжджає у свої двадцять з Європи до США, адаптація є справжнім викликом. Хоча професійно кажучи, мій досвід роботи в Microsoft був чудовим,
– сказав він.
Проте статус трудового мігранта не влаштовував Дайнса. Він вирішив повернутися до Румунії та заснувати компанію, яка тепер автоматизує низькокваліфіковані завдання, які зазвичай виконують працівники у країнах з низькими зарплатами.
У мене була божевільна ідея повернутися назад і створити компанію,
– згадує Даніель.
Цікаво, що найбільший виклик у створенні компанії, став головною зброєю Даніеля. Адже створювати компанію в такій країні, як Румунія, – важко, але результат того вартий.
Відкриття компанії з невеликого місця без ринку має приховану перевагу: це змушує вас мислити глобально з першого дня,
– сказав він.