Даніель Дайнс виїхав із Румунії на роботу в Microsoft у США. Проте "божевільна ідея" змусила його повернутися в рідну країну та заснувати компанію.

Хто такий Даніель Дайнс

Зараз Даніель Дайнс – генеральний директор UiPath Inc , компанії, що виробляє програмне забезпечення для автоматизації бізнес-процесів.

, компанії, що виробляє програмне забезпечення для автоматизації бізнес-процесів. Його стартап нещодавно залучив 1,3 мільярда доларів, розмістивши свої акції на біржі.

49-річному Даніелю належить акції компанії на суму 6 мільярдів доларів, що робить його одним з 500 мільярдерів у світі.

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Як Даніель Дайнс став мільярдером

У Румунії Даніель Дайнс вивчав математику та інформатику в Бухарестському університеті. Тоді ще країною керував диктатор Ніколае Чаушеску. У свої 20 з гаком років амбітний хлопець вирішив поїхати у США та знайшов роботу в компанії Microsoft.

Для когось, хто переїжджає у свої двадцять з Європи до США, адаптація є справжнім викликом. Хоча професійно кажучи, мій досвід роботи в Microsoft був чудовим,

– сказав він.

Проте статус трудового мігранта не влаштовував Дайнса. Він вирішив повернутися до Румунії та заснувати компанію, яка тепер автоматизує низькокваліфіковані завдання, які зазвичай виконують працівники у країнах з низькими зарплатами.

У мене була божевільна ідея повернутися назад і створити компанію,

– згадує Даніель.

Цікаво, що найбільший виклик у створенні компанії, став головною зброєю Даніеля. Адже створювати компанію в такій країні, як Румунія, – важко, але результат того вартий.

Відкриття компанії з невеликого місця без ринку має приховану перевагу: це змушує вас мислити глобально з першого дня,

– сказав він.

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