Зараз найкращий час для старту бізнесу: 92% опитаних підприємців

Переважній більшості молодих підприємців України вдалось зберегти свій бізнес у період глобальних викликів 2020 року. Таких – 66%. Це на 10% більше, ніж в середньому по світу.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного у квітні 2021 року британським маркетинговим агентством OnePoll на замовлення компанії Herbalife Nutrition. Експерти опитали понад 25 000 респондентів віком від 18 до 40 років з 35 країн. В Україні в опитуванні взяла участь понад 1 тисяча осіб.

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В цілому опитування українців показує позитивні настрої щодо ведення власного бізнесу – як серед підприємців, так і серед тих, хто ще не відкрив власну справу. Наприклад, фактично 92% опитаних так чи інакше погоджуються з думкою, що зараз найкращий час, щоб почати власний бізнес.

Якщо говорити про сферу діяльності, де українці хотіли б відкрити бізнес, то лідером є торгівля (30% опитаних). Друге місце розділяють сфера харчування та професійні послуги – по 14%. При цьому відкрити бізнес в галузі технологій хотіли б 13% респондентів, що менше світового показника (24%).

Водночас респонденти мають певні побоювання: найбільш часто серед факторів, які змушують утриматись від відкриття власної справи, згадують відсутність початкових інвестицій (майже 40% респондентів). Ще одним з бар’єрів 37% українців вважають ризики та обмеження, пов’язані з пандемією. Також 28% побоюються недостатньої фінансової підтримки та відсутності знань про ринок.

Сфера прямих продажів є хорошою комунікаційною платформою для розвитку власного бізнесу. Адже побудувати свою справу з нуля тут легше, ніж в будь-якій іншій галузі. В тому числі завдяки фінансовому питанню – вхідний бар'єр не потребує наявності значного стартового капіталу. Тому цілком очевидно, що побудова бізнесу у сфері прямих продажів вже кілька десятиліть слугує фундаментальною школою підприємництва в Україні,

– вважає директор Herbalife Nutrition Україна Тетяна Серебряник.

Цікавими є також відповіді учасників дослідження на питання їхньої мотивації до відкриття власно справи. В Україні помітно вагомішими за середньосвітові результати є мотиви «працювати на себе» (55% проти 44%), здатність підтримувати свою родину (46% проти 37%) та бажання слідувати своїй мрії (56% проти 41%).

Результати дослідження / Фото Herbalife Nutrition Україна

Практично половина потенційних підприємців у світі вважають, що молодий вік підвищує їхні шанси на успіх. Серед українських респондентів таких 53%. 51% опитаних вважають вік 21-30 років найкращим для відкриття власного бізнесу. Дещо менше, 42%, вважають кращим вік 31-40 років.

Своїми головними підприємницькими перевагами українці віком 18-40 років вважають здатність краще адаптуватись до новітніх технологій (24%) та свіжий погляд на речі та наявність нових ідей (16%).

У всьому світі дослідження показали доволі високий відсоток тих, хто вважає, що період глобальних змін, які відбулися у 2020-му, ускладнив відкриття власної справи – так відповіли 62% опитаних. В Україні ж такі настрої простежуються у 73% респондентів.