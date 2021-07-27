Запуск електровантажівки Tesla Semi знову відклали: відома причина

Анонсована ще у 2017 році електрична вантажівка Tesla Semi так і не зявиться у 2021 році у продажі. У Tesla повідомили, що перенесли дату запуску через низку глобальних проблем в автомобільній промисловості.

Попри нещодавні запевнення з боку Tesla, у початку серійного виробництва електричного тягача Semi та завершенні останніх тестів на складальній лінії фабрики в Неваді, клієнтам Tesla Semi стане доступною лише у 2022 році.

До теми Кібербезпека: так само важливо, як замок на дверях

Чому перенесли запуск Tesla Semi

У понеділок, 26 липня Tesla заявила, що перенесла запуск електричної вантажівки на 2022 рік, пояснивши затримку, окрім проблем у ланцюжку доставок, "обмеженою доступністю акумуляторних елементів".

У компанії також заявили, що вони відкладають запуск проєкту Tesla Semi, щоб зосередити ресурси на будівництві двох нових заводів в Берліні та Остіні.

Коли компанія Tesla вперше анонсувала Semi у 2017 році, вона планувала почати поставки вантажівок клієнтам у 2019 році. Згодом вона перенесла запуск тягача на 2020 року, а потім на 2021 рік.

Де планується використовувати Tesla Semi

Ідея електричної вантажівки привернула велику увагу роздрібних торговців і вантажовідправників, які бажають заощадити на заправці та обслуговуванні. Багато великих компаній, включаючи Pepsi, Walmart, Anheuser-Busch, UPS і FedEx, вже зарезервували електровантажівки Tesla Semi.

Дивіться відео з презентації Tesla Semi

Попереднє резервування електричної вантажівки коштує 20 тисяч доларів. При цьому сума не змінюється від того, чи це буде базова комплектація вартістю 150 тисяч доларів, чи модель зі збільшеним запасом ходу, яку оцінюють у 180 тисяч доларів.

Нестача чипів та перевантажені порти загальмували проєкт

Розробка вантажівки Tesla йшла доволі повільно ще задовго до того, як пандемія порушила глобальні ланцюжки поставок. Проте компанія Tesla наголошує на тому, що саме перевантажені порти є однією з причин відкладення запуску електричної вантажівки Tesla Semi.

Черговою причиною затримки проєкту у компанії назвали глобальну нестачу мікрочипів у автомобільній промисловості.

Як нестача чипів вплинула на світове автомобілебудування і Tesla