Між Ілоном Маском та Біллом Гетсом вже давно тривають суперечки та запекла ворожнеча. Було багато недорозумінь, але загострився конфлікт на фоні пандемії COVID-19.

Хоча власник Microsoft та засновник Tesla і SpaceX ніколи не мали особливо затишних стосунків, за 2020 рік справи нагрілися ще більше. Цьому посприяли різні фактори: від електромобілів до коронавірусу.

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Публічні суперечки мільярдерів не завжди серйозні. Однак одна з тем – коронавірус. Тут їхні погляди є кардинально різними.

Гейтс – не фанат автомобілів Tesla

Білл Гейтс публічно заявив, що не є фанатом автомобілів фірми Tesla. Це також спричинило певну злість у засновника компанії Ілона Маска.

У лютому 2020 року в інтерв'ю з YouTuber Marques Brownlee він заявив, що хоча Tesla допомагає сприяти інноваціям та впровадженню електричних автомобілів, він нещодавно вирішив придбати саме Porsche Taycan.



Гейтсу не подобається Tesla / Фото repairstore

Критика щодо коронавірусу

У липні 2020 року ворожнеча спалахнула з новою силою. Тоді Гейтс розкритикував коментарі Маска щодо пандемії коронавірусу.

В інтерв'ю CNBC Гейтс сказав, що Маск взагалі не повинен говорити про пандемію.

Він не дуже розуміється у вакцинах. Він робить чудовий електричний автомобіль, його ракети працюють добре – йому дозволяють говорити це. Я сподіваюся, що він не заплутає сфери, до яких він не причетний,

– пояснив свою позицію Гейтс.

Довідка. І Гейтс, і Маск беруть участь у боротьбі з коронавірусом. Гейтс пообіцяв 100 мільйонів доларів на боротьбу з вірусом від Фонду Білла і Мелінди Гейтс. Водночас Маск перенаправив ресурси Tesla на виробництво пристрою, який допоможе у виробництві вакцин.

Позиція Маска щодо COVID-19

Річ у тім, що Маск часто применшував ступінь тяжкості вірусу.

Він рішуче критикував рішення про перебування людей у домівках через карантин.

про перебування людей у домівках через карантин. Маск також ставив під сумнів дані про смертність від коронавірусу.



Маск робив неоднозначні заяви щодо коронавірусу / Фото zulfikarfawzi

Маск насміхався з Гейтса у твітері

У серпні Гейтс написав у соцмережі, що сумнівається, чи практично робити транспортні засоби повністю електричними. Варто зазначити, що він не згадував Tesla.

Однак вже через кілька тижнів Маск у твітері прокоментував припущення колеги.

Гейтс нічого не розуміє,

– написав він.

Маск обігнав Гейтса у рейтингу багатіїв

У листопаді 2020 року Bloomberg оновив рейтинг найбагатших людей світу. Відтоді Джефф Безос та Ілон Маск стали 2 людьми з найбільшими статками. Водночас Гейтс опустився на 3 місце.

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Джефф Безос, Білл Гейтс та Ілон Маск / Фото nachedeu

Комплімент від Гейтса

Під час виступу в подкасті журналістки Кари Свішер "Sway" Білл Гейтс заявив, що не зацікавлений у вкладанні своїх грошей в космічні проєкти, як це роблять його колеги-мільярдери Джефф Безос та Ілон Маск.

Ні, я не людина з Марсу. Я не думаю, що ракети – рішення, але, можливо, я щось там пропускаю,

– казав Гейтс.

Він додав, що воліє витрачати свої гроші краще на вакцини на Землі, ніж на космічні подорожі. Попри таку позицію, Гейтс також зробив рідкісний комплімент Маску. Він назвав те, що Маск зробив із Tesla, "одним із найбільших внесків у кліматичні зміни, які хто-небудь зробив".

Недооцінювати Ілона – це погана ідея,

– запевнив він.

Епопея довкола криптовалют

В інтерв’ю Bloomberg Гейтс поділився своїми думками щодо криптовалют. Він зазначив, що біткоїн використовує багато електроенергії, що робить його не дуже екологічним. Також мільярдер закликав інвесторів не скидати гроші в біткойни, як це робить Tesla.

Я думаю, що цю манію купують люди, у яких може бути не так багато грошей, тому я не люблю біткойн. Моя загальна думка буде такою: якщо у вас менше грошей, ніж у Ілона, ви, мабуть, повинні уважно думати,

– заявив Гейтс.



Гейтс розкритикував біткоїни / Фото ajc

Карикатура на Гейтса

У квітні 2021 року Маск опублікував у своєму твітері карикатуру на Білла Гейтса. Вона була створена художником Беном Гаррісоном. На зображенні Гейтса показали як людину, яка має план "з сіяння страху", а потім – запуск "обов'язкового розповсюдження вакцин".

У версії Маска, яку Гаррісон не санкціонував, останнім етапом плану є перезапуск mp3-плеєра від Microsoft.



Маск опублікував карикатуру на Гейтса / Скриншот

Маск опублікував твіт, але вже через 2 години видалив його.