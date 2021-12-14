41% респондентів відклав час виходу на пенсію на пізніше, а 13% – навпаки, стануть пенсіонерами раніше, ніж планували. У результатах опитування зазначається, що саме пандемія змусила багатьох заможних підприємців переглянути власні плани на бізнес, кар'єру і життя.

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Заможні втомились від своїх бізнес-імперій

Дослідження UBS Group AG прогнозує, що протягом наступних 20 років заможні підприємці передадуть у спадок своїм нащадкам активи розміром у понад 2 трильйони доларів, а пандемія лише прискорить процес успадкування власності.

Так, одна з найбагатших підприємиць та політикинь Китаю, 57-річна Ву Яюн, минулоріч передала своїй доньці власну частку у компанії, яка принесла її сім'ї шалені статки.

81-річний мексиканець Хуан Франциско Бекманн нещодавно передав контроль над кондомінімум у Нью-Йорку та частку у компанії, що володіє брендом текіли Jose Cuervo, своїй доньці.

Представники молодшого покоління отримують все більше й більше можливостей для розвитку бізнес-імперій своїх батьків,

– заявив голова BNP Paribas Вінсент Лекомте.

Разом з тим у дослідженнях мовиться, що чим старший власник прибуткового бізнесу, тим складніше йому передати власність нащадкам і вийти на пенсію. Підприємці у менш зрілому віці легше і швидше довіряють бізнес, вибудуваний роками, молодшому поколінню.