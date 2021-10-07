Замість мозкового штурму: як метод 6–3–5 робить бізнес-зустрічі ефективнішими

Професор психології Арт Маркман вважає, що традиційний мозковий штурм не завжди корисний для креативного робочого процесу. Спроба заставити кількох людей думати над одним і тим самим завданням може спричинити колективну втрату ефективності.

Натомість психолог радить скористатися методом 6–3–5, який відкидає традиційну колективну генерацію ідей і відкриває індивідуальний потенціал кожного окремого працівника. Як його правильно застосовувати – далі у матеріалі.

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Як працює метод 6–3–5

Ідея, закладена в основу цього методу, доволі проста. Керівник підприємства або колективу повинен слідувати таким крокам:

Необхідно зібрати шість людей з хорошим рівнем знань, які потенційно можуть розв'язати проблему або згенерувати ідею. Бажано, щоб всі вони були з різних галузей – працювали на різних посадах або у різних відділах, мали вузьку спеціалізацію. Кожному з них треба дати по три листки паперу. Там учасники мають запропонувати та розписати по три ідеї або шляхи розв'язання проблеми, без попереднього колективного обговорення. Після цього написане передається по колу, наступному учаснику, де той дописує свої думки та тези щодо ідеї у межах бачення автора. Група має передати листки щонайменше 5 разів – до цього моменту всі учасники знатимуть всі запропоновані ідеї та зможуть їх розвинути.

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Наприкінці лідер групи має озвучити всі ідеї та обговорити з групою, над якими з них варто працювати далі. Учасники, розвиваючи думки інших на кожному етапі, не зазнають критики і можуть придумати таке рішення, яке першому автору навіть не спадало на думку.

Ще одна перевага методу 6–3–5 над мозковим штурмом – за ідеями закріплюються конкретні автори, тож згодом в учасників не виникатиме відчуття того, що їх бачення хтось вкрав або присвоїв протягом процесу.