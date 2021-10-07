Замість мозкового штурму: як метод 6–3–5 робить бізнес-зустрічі ефективнішими
Джерело:Fast Company
Професор психології Арт Маркман вважає, що традиційний мозковий штурм не завжди корисний для креативного робочого процесу. Спроба заставити кількох людей думати над одним і тим самим завданням може спричинити колективну втрату ефективності.
Натомість психолог радить скористатися методом 6–3–5, який відкидає традиційну колективну генерацію ідей і відкриває індивідуальний потенціал кожного окремого працівника. Як його правильно застосовувати – далі у матеріалі.
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Як працює метод 6–3–5
Ідея, закладена в основу цього методу, доволі проста. Керівник підприємства або колективу повинен слідувати таким крокам:
- Необхідно зібрати шість людей з хорошим рівнем знань, які потенційно можуть розв'язати проблему або згенерувати ідею. Бажано, щоб всі вони були з різних галузей – працювали на різних посадах або у різних відділах, мали вузьку спеціалізацію.
- Кожному з них треба дати по три листки паперу. Там учасники мають запропонувати та розписати по три ідеї або шляхи розв'язання проблеми, без попереднього колективного обговорення.
- Після цього написане передається по колу, наступному учаснику, де той дописує свої думки та тези щодо ідеї у межах бачення автора. Група має передати листки щонайменше 5 разів – до цього моменту всі учасники знатимуть всі запропоновані ідеї та зможуть їх розвинути.
Наприкінці лідер групи має озвучити всі ідеї та обговорити з групою, над якими з них варто працювати далі. Учасники, розвиваючи думки інших на кожному етапі, не зазнають критики і можуть придумати таке рішення, яке першому автору навіть не спадало на думку.
Ще одна перевага методу 6–3–5 над мозковим штурмом – за ідеями закріплюються конкретні автори, тож згодом в учасників не виникатиме відчуття того, що їх бачення хтось вкрав або присвоїв протягом процесу.