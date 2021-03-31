Чи замінять роботи штат "білих комірців": чого очікувати від 2021 року

Світ стрімко змінюється. Сьогодні бізнес як ніколи має думати про майбутнє, відстежувати важливі тренди, щоб іти в ногу з часом.

Які ж тенденції визначатимуть розвиток бізнесу у 2021 році?

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Футуролог про цифрові тренди

У прогнозах на 2021 рік не оминути технології. Так, футуролог і консультант зі стратегії та технологій Бернард Марр вважає, що найближчого року всім компаніям слід буде зважати на такі бізнес-тренди.

Віддалена співпраця

Дистанційна співпраця практикувалася ще до пандемії коронавірусу, та все ж таки була мало поширена: на початку 2020 року лише 12% працівників у США та 6% у Великій Британії працювали віддалено.

Ніхто не був готовий до реалій, у яких дистанційний формат – це не так вибір, як потреба. Проте, адаптувавшись, багато компаній переосмислили свою бізнес-модель. І постало питання: а чи потрібні офіси взагалі?

Страх втратити продуктивність при дистанційній співпраці змінило усвідомлення перспективності нового формату. Щоправда, не всі компанії оцінюють його оптимістично. Кожен учасник ринку має знайти власне рішення, яке задовольнятиме його потреби та потреби його працівників.

Big Data

Обсяги даних зростають щосекунди. Так, щоб завантажити всі дані, згенеровані на сьогодні, знадобиться понад 180 мільйонів років! Тож додаткова перевага – за компаніями, які використовують масиви даних для кращого розуміння клієнтів, удосконалення процесу ухвалення рішень.

За даними Київстар, упродовж другого півріччя 2020 року удвічі зріс попит компаній на сервіси Big Data, за допомогою яких можна:

точніше визначити цільову аудиторію та її потреби;

грамотніше будувати комунікацію з клієнтами;

здійснювати таргетинг на потрібну аудиторію;

добирати ефективні маркетингові інструменти для просування.

Серед найпопулярніших сервісів Big Data – таргетовані SMS-розсилки, фінансовий скоринг та аналітика даних за запитом замовника (теплові карти, геоаналітіка тощо). Ці сервіси стають дедалі популярнішими як серед великих компаній, так і у сфері малого та середнього бізнесу.

Дані відкривають необмежені можливості, якщо знати як їх використовувати. Але не менш важливо вміти ці дані захищати. Дані – це актив, і захищати їх слід так само, як гроші чи обладнання. Тож інвестиції в дані – це ще один бізнес-тренд 2021 року.

Швидкість та інновації

Сьогодні виграють компанії, спроможні швидко приймати рішення й запроваджувати інновації. 2020 рік змінив чимало сфер бізнесу – від туристичної до ресторанної. Коли одні компанії підраховували збитки, інші – завдяки своїй здатності швидко реагувати на зміни та перевинаходити себе – розвивалися далі.

Звісно ж, швидка адаптація до нових умов завжди винагороджувалася. Але цього року це правило буде особливо актуальним.

Автоматизація

Автоматизація, яка вже роками замінює людську працю на штучний інтелект (ШІ), сягне нових висот. Наразі вже нікого не здивуєш чат-ботами, що спілкуються з клієнтами, чи безпілотними автомобілями.

2021 року автоматизація дійде й до "білих комірців": частину роботи юристів, лікарів та інших фахівців виконуватимуть роботи.

Децентралізовані фінанси

Торік фінансові ринки були неймовірно турбулентні. І лишаються такими через коронавірус. Тож бізнеси, що прагнуть розвитку та зростання, дедалі частіше вдаватимуться до децентралізованого фінансування, зокрема до краудфандингу, а також до технологій розподілу даних, як-от блокчейн.

Віртуальні інтерфейси

Електронна комерція 2020 року процвітала, бо фізичні магазини або взагалі були закриті через локдаун, або простоювали напівпорожні, адже люди прагнули уникати зайвих контактів. Але 2021 року онлайн-купівля може стати настільки зручною, що частина покупців уже й не повернеться до звичайних магазинів.

Люди мірятимуть одяг онлайн / Фото stylitics.com

Цьому сприятимуть технології доповненої, віртуальної та змішаної реальності, що дають змогу реалізовувати принцип "спробуй, перш ніж купити". Уявіть лиш: замість того щоб чекати у черзі до примірочної, можна одразу приміряти одяг – віртуально!

Мисли локально

Якщо раніше був популярним заклик: "Мисли глобально – дій локально", то 2021 року все зміниться. Через COVID-19 порушилися міжнародні ланцюги постачань. Крім того, між США та Китаєм точаться торговельні бої, а Велика Британія таки вийшла з ЄС. Компанії пережили відкат у глобалізації і тепер шукатимуть способи "локалізувати" виробництво й продаж.

Проблеми довкілля

Дослідження довели, що клієнти лояльніші до тих компаній, які турбуються про довкілля. Екологічна криза поглиблюється й загрожує стати не менш небезпечною, ніж пандемія коронавірусу. Тож компанії дедалі активніше впроваджуватимуть принципи сталого розвитку, зокрема вживатимуть заходів для зменшення використання води та викидів вуглецю в атмосферу.

Взаємодія в соцмережах

Компанії вже кілька років активно спілкуються з клієнтами через соцмережі. Останні стали одним із важливих каналів просування бренду та взаємодії з цільовою аудиторією. Без сумніву, цей тренд збережеться й 2021 року. Але, за прогнозом Бернарда Марра, ця взаємодія буде дещо іншою.

Вона стане автентичнішою – спиратиметься на першоджерела: компанії частіше показуватимуть, що відбувається "за лаштунками" бізнесу. Просувати бренд бізнесам допомагатимуть агенти впливу – інфлюенсери та мікроінфлюенсери, які підтримуватимуть діалог із клієнтами.

Прогноз: "робочі" тренди від McKinsey

Через коронавірус змінить роботу на 25% більше працівників, ніж очікувалося, вважають фахівці консалтингової компанії McKinsey. Пандемія значно посилила тренди щодо дистанційної співпраці, онлайн-комерції та автоматизації бізнес-процесів.

Дистанційна співпраця

Віддалена робота та віртуальні зустрічі залишатимуться популярними навіть після пандемії (хоча, імовірно, меншою мірою, ніж зараз). Як показало дослідження McKinsey, 20 – 25% працівників у розвинених країнах можуть працювати 3 – 5 днів удома без втрати продуктивності. Це у 4 – 5 разів більше, ніж до пандемії. Тож фахівці очікують, що люди й далі переїздитимуть до передмістя.



Віддалена робота залишиться і після пандемії / Фото Unsplash

Для когось буде зручнішим певні завдання виконувати в офісі, а не віддалено. Зокрема:

вести переговори,

влаштовувати мозкові штурми;

ухвалювати важливі рішення;

надавати зворотний зв’язок;

вводити нових працівників у курс справ.

Проте усі ці процеси все більше адаптуються під нову реальність та знаходять зручні альтернативи в онлайні.

Компанії дедалі частіше користуються сервісами, що полегшують дистанційну співпрацю і цей тренд буде нарощуватися. Так, Київстар проаналізував окремі дані та з’ясував, що лише за перші два місяці карантину у 2020 році:

Кількість підключень сервісів для організації дистанційних робочих місць працівників, зокрема сервісів Microsoft Office 365 та StarTeams , зросла на 1330% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Кількість підключень до віртуальних мобільних АТС , що дають змогу зберегти комунікації з клієнтами й налаштувати віддалену роботу відділів продажу, сервісних підрозділів і контакт-центрів, зросла на 217% .

, що дають змогу зберегти комунікації з клієнтами й налаштувати віддалену роботу відділів продажу, сервісних підрозділів і контакт-центрів, . Обсяг підключень системи електронного документообігу Star.Docs, завдяки якій можна підписувати документи онлайн, у тому числі з мобільного телефона за допомогою сервісу Mobile ID, збільшився на 489%.

Пандемія стимулювала до оптимізації робочого простору. Згідно з опитуванням, проведеним у серпні минулого року, компанії планують зменшити площу офісів на 30%. Закономірно це потягне за собою зменшення попиту на послуги ресторанів та роздрібних торгівців у центральних районах міст, а також пасажирських перевізників. Поменшає на 20% порівняно з періодом до пандемії коронавірусу й ділових поїздок. Отже, збитків зазнають аеропорти та готелі.

Зате електронна комерція навпаки стрімко зросла під час пандемії: у 2 – 5 разів порівняно з 2019 роком. Близько 75% споживачів, які почали робити онлайн-покупки під час пандемії, планують і далі користуватися послугами інтернет-магазинів. Деякі сфери продемонстрували ще значніші результати: наприклад, попит на онлайн-консультації лікарів через індійську компанію Practo зріс із квітня по листопад 2020 року більш ніж у 10 разів.

Популярність онлайн-комерції сприяла зростанню сфер постачання, транспортування та складських робіт. У Китаї за перше півріччя 2020 року кількість вакансій у сфері електронної торгівлі, доставки та соціальних мереж зросла більш ніж на 5,1 мільйона.

Автоматизація та штучний інтелект

Пандемія прискорила запровадження автоматизації та штучного інтелекту, особливо у сферах, де дистанції доволі важко дотримуватися, на приклад у супермаркетах між покупцями чи на виробництві між працівниками. Цей тренд активізується під час кожної кризи чи рецесії. У липні 2020 року компанія McKinsey опитала 800 управлінців і виявила, що дві третини вже збільшують інвестиції в автоматизацію та ШІ, зокрема на складах, у продуктових магазинах, контакт-центрах та на виробництві.

Автоматизація дає змогу досягти двох цілей одночасно:

зменшити щільність працівників, що особливо важливо в умовах пандемії;

задовольнити зростання попиту.

На думку фахівців, автоматизовуватимуться, передусім, ті сфери, де не вдасться збільшити дистанцію між працівниками та споживачами.

Жодних витрат на обладнання та обслуговування.

Налаштування й запуск – до 15 хвилин.

Об’єднання мобільних та фіксованих номерів компанії в одну мережу.

Два світи зійшлися

Пандемія спонукала два світи – реальний та цифровий – почати взаємодіяти у невідомі до цього способи. Наприклад, чеська наречена хоче, щоб українська кравчиня пошила їй сукню. Мірки можна зняти дистанційно – за допомогою робота. Хоча, звісно, навіть такий вихід із ситуації все ще не може замінити фізичну взаємодію.

У дослідженні компанії Deloitte більш ніж половина респондентів зауважили, що хотіли б, щоб віртуальний досвід сприймався більш "людським". Тож завданням для технологій у 2021 та наступних роках буде забезпечити таке поєднання цифрового та фізичного вимірів.

На думку експертів Deloitte, найближчі 1,5 – 2 роки дедалі більше компаній шукатимуть нових способів комбінувати людиноцентричний дизайн із цифровими технологіями. Цей тренд є одним із провідних, адже споживачі з нетерпінням чекають на це.

Ще навесні 2020 року, коли було введено перші карантині обмеження, споживачі почали "відвідувати" віртуальні концерти, проводити віртуальні зустрічі тощо. Але згодом виявилося, що цього зовсім не достатньо: людям потрібні справжні концерти та зустрічі.

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Сучасні технології дають змогу зблизити фізичний та цифровий світи. Наприклад, за допомогою застосунка з доповненою реальністю можна переглянути варіанти меблів для інтер’єру, а вже у фізичному магазині – відчути на дотик ті, які припали до душі.

Експерти Deloitte очікують, що розширення цифрової взаємодії сприятиме появі нових варіантів отримання реального досвіду.

Отже, світ невпинно трансформується навіть в умовах пандемії. Долучитися до прогресу завдяки новітнім технологіям чи залишитися пасти задніх – вибір за вами.