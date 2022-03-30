Заміна ПДВ та податку на прибуток на 2% з обороту

Гетманцев розповів, що заміна ПДВ та податку на прибуток на 2% з обороту спрямована перш за все на підтримку бізнесу. Також він підкреслив, що на жаль, є приклади, коли війна використовується як підстава не платити податки навіть з доходів, що були отримані в мирні часи.

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Про такі негативні приклади будемо говорити відкрито. До речі, тільки в перший день прийняття заявок про перехід на 2%ву систему оподаткування подано 50 тисяч заяв платників,

– поділився він.

Бюджетні надходження

Голова податкового комітету Ради поділився, о бюджетні надходження впали. Навіть попри те, що держава зменшує видатки, війна, з його слів, дорога справа. Саме тому загальний розмір бюджету в воєнний час буде більший, ніж у мирний.

Нагадаємо! Прем'єр Денис Шмигаль розповів, що уряд прийняв рішення про сиквел бюджету. Вже скоротили на 107 мільярдів гривень, планують ще на 70 мільярдів.

Щодо джерел фінансування видатків, то мова йде не тільки про західні кошти, але і про внутрішні запозичення:

26 мільярдів гривень – внутрішні ОВГЗ,

3 мільярди доларів зовнішньої допомоги ми вже отримали різних джерел,

300 мільйонів доларів – гарантована допомога.

Все інше, це кредитні кошти під дуже малі відсотки. Тобто дуже дешеві гроші, які необхідні нам в більшій кількості і ми працюємо над їх подальшим залученням. Називати конкретні суми, які нам необхідні я не маю права з міркувань безпеки,

– розповідає Гетманцев.

Голова податкового комітету Ради подякував також бізнесу, який попри війну сплачує і навіть переплачує податки.

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