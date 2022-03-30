Заміна ПДВ та податку на прибуток на 2% з обороту
Гетманцев розповів, що заміна ПДВ та податку на прибуток на 2% з обороту спрямована перш за все на підтримку бізнесу. Також він підкреслив, що на жаль, є приклади, коли війна використовується як підстава не платити податки навіть з доходів, що були отримані в мирні часи.
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Про такі негативні приклади будемо говорити відкрито. До речі, тільки в перший день прийняття заявок про перехід на 2%ву систему оподаткування подано 50 тисяч заяв платників,
– поділився він.
Бюджетні надходження
Голова податкового комітету Ради поділився, о бюджетні надходження впали. Навіть попри те, що держава зменшує видатки, війна, з його слів, дорога справа. Саме тому загальний розмір бюджету в воєнний час буде більший, ніж у мирний.
Щодо джерел фінансування видатків, то мова йде не тільки про західні кошти, але і про внутрішні запозичення:
- 26 мільярдів гривень – внутрішні ОВГЗ,
- 3 мільярди доларів зовнішньої допомоги ми вже отримали різних джерел,
- 300 мільйонів доларів – гарантована допомога.
Все інше, це кредитні кошти під дуже малі відсотки. Тобто дуже дешеві гроші, які необхідні нам в більшій кількості і ми працюємо над їх подальшим залученням. Називати конкретні суми, які нам необхідні я не маю права з міркувань безпеки,
– розповідає Гетманцев.
Голова податкового комітету Ради подякував також бізнесу, який попри війну сплачує і навіть переплачує податки.
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