Американська мережа кав'ярень, відома своїми фірмовими пончиками, ухвалила рішення піти з ринку кровожерливої країни ще 11 березня. Компанія розірвала всі свої комерційні зв'язки з Росією у відповідь на її повномасштабне вторгнення в Україну.

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Жодних пончиків Dunkin' Donuts на Росії

Мережа долучилась до великого протестного флешмобу уже понад 300 міжнародних компаній, котрі вирішили припинити свою діяльність у Росії і не заробляти гроші на крові українців, зокрема, завдяки санкціям Заходу.

Dunkin' призупиняє усі поточні і майбутні розробки, а також інвестиції у Росії,

– заявили у компанії.

Додамо, що у випадку з франшизними закладами на повний їхній вихід з російського ринку доведеться трохи зачекати.

Так, в іншій популярній мережі Subway заявили, що за договором не можуть напряму контролювати своїх франчайзі у Росії, проте припинення вливання інвестицій та розробок на території країни-агресорки – це вже великий удар щонайменше по її економіці.

До слова, наразі лише близько 35 міжнародних корпорацій зберегли свою присутність на російському ринку, і з кожним днем їх стає все менше.

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