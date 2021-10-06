Законопроєкт про врегулювання нестандартних форм зайнятості: що зміниться для фрилансерів

Верховна Рада у першому читанні прийняла проєкт закону про врегулювання нестандартних форм зайнятості. Документ вводить нову форму трудового договору – з нефіксованим робочим часом.

Якщо закон вступить у дію, то частково змінить механізм врегулювання трудових відносин між роботодавцями і позаштатними працівниками. Що саме зміниться для фрилансерів – далі у матеріалі.

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Що пропонує проєкт закону

Законопроєкт вносить зміни у законодавство, направлені на врегулювання праці фрилансерів. З'явиться можливість укладати трудові договори з нефіксованим робочим часом – працівник зобов'язується виконати роботу при умові її надання роботодавцем, однак без гарантій, що ці послуги будуть надаватись на постійній основі.

Нова форма трудового договору адаптовує трудові відносини, які сьогодні є дуже поширеними на ринку праці, особливо у галузі IT.

Що зміниться для роботодавців

Проєкт закону передбачає певні обмеження для роботодавців, які зловживають такими трудовими відносинами зі співробітниками. Так, працедавці не зможуть укладати більше ніж 10% трудових договорів з нефіксованим робочим часом від загальної кількості укладених договорів на підприємстві.

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Чому це важливо

Наразі замість трудових договорів з нефіксованим робочим часом роботодавці та працівники укладають цивільно-правові, а самі фрилансери відкривають ФОПи. У такому механізмі фрилансери позбавлені базових прав та гарантій, які передбачені трудовим кодексом для найманих працівників.