У закони про "Дія City" внесли правки: IT-компанії обурені нововведеннями

Асоціація IT Ukraine заявила, що в один із законопроєктів про "Дія City" внесли правки, які обмежують можливість IT-компаній працювати з ФОПами. Крім цього, пропоновані нововведення збільшують податкове навантаження на IT-бізнес.

Закон про введення режиму "Дія City" уже прийнятий, але проєкт закону №5376, який визначає податкові умови функціонування, ухвалили лише у першому читанні. 6 жовтня 2021 року Комітет Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики почав розгляд цього законопроєкту.

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Суперечливі правки

Під час засідання депутат від партії "Слуга народу" Андрій Холодов запропонував внести до проєкту закону правки. Згідно з ними, перехідний період для резидентів "Дія City" з ФОП-моделі на GIG-контракти має тривати не 3 роки, а 1 рік.

GIG-контракт – це формат трудових відносин, який передбачає короткострокові контракти або неформальні трудові домовленості роботодавця та працівника.

Серед нових правок, в Асоціації IT Ukraine критикують:

Нові обмеження роботи компаній-резидентів "Дія City" з ФОПами. Згідно з першою редакцією, з 2024 року співпраця компаній з ФОП має обмежитись на 50%, а з 2025 – на 75%. Правки пропонують ввести такі обмеження вже з 1 січня 2023 року .

. Податкові пільги поширюватимуться лише на спеціалістів, які у класифікаторі професій іменуються, як " професіонали у галузі програмування ". В асоціації наголошують, що сучасні IT-професії не обмежуються одним лише програмуванням.

". В асоціації наголошують, що сучасні IT-професії не обмежуються одним лише програмуванням. Збільшення податку на дохід з обіцяних 9% до 18% (умови, які діють наразі для всіх).

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Чому це важливо

В IT Ukraine називають такі правки "затягуванням паску" і саботажем, адже всіх ФОПів безальтернативно переведуть на трудові відносини або на GIG-контракти.

Крім цього, усі обіцяні податкові пільги для резидентів "Дія City", які не займаються безпосередньо програмуванням, просто зникнуть.

В IT Ukraine наголошують, що продовжать захищати інтереси бізнесу, адже наразі асоціація є найбільшим профільним об'єднанням в Україні, яке представляє думку понад 60 тисяч спеціалістів IT-галузі.