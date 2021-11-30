Видання AIN.ua з посиланням на власні джерела зазначає, що сума імовірної угоди складає від 60 до 80 мільйонів доларів. Втім, на запит журналістів 24 каналу щодо цього питання у Zakaz.ua повідомили, що інформація не відповідає дійсності.

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Чи продадуть Zakaz.ua

Видання AIN.ua наполягає, що їхня редакція вперше дізналась про потенційні переговори між компаніями ще влітку 2021 року. Мовиться буцімто про повне придбання бізнесу Zakaz.ua компанією Glovo, а не залучення інвестицій.

Однак у відповідь на запит 24 каналу Zakaz.ua повідомили, що не коментують чутки.

Інформація не відповідає дійсності. Zakaz.ua постійно веде переговори про раунди та залучення інвестицій – це нормальна практика для такого проєкту та цієї індустрії. У той самий час ми не можемо обговорювати ні умови, ні учасників, ні суми – це, зрозуміло, конфіденційна інформація,

– відповіли у Zakaz.ua.

Компанія наголосила, що є відкритою і завжди рада публічно повідомити про свої угоди, "якщо і коли є що повідомляти".

Додамо, що у 2020 році Zakaz.ua залучила 5 мільйонів євро інвестицій. Компанія заснована 2010 року, і зараз у ній працює кілька сотень людей.