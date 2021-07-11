Захотів кешбек – втратив всі гроші: хакери крадуть банківські дані під іменем відомої компанії

Британська компанія, яка займається продажем футбольного ретро-одягу та мерчандайзингом, просить вибачення у своїх клієнтів. Їх база даних, що сьогодні, на жаль, буденність, зазнала кібератаки.

Classic Football Shirts зафіксувала злам власної системи безпеки через пів години після фактичного інциденту. Деякі клієнти компанії отримали електронні повідомлення, буцімто вони можуть отримати кешбек на свої попередні покупки, якщо перейдуть за вказаним гіперпосиланням.

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Реакція компанії

Компанія просить своїх клієнтів не переходити за підозрілим гіперпосиланням, якщо їм запропонували кешбек, адже подібної послуги вони не надають. У Classic Football Shirts запевняють, що хакери не отримали повних банківських даних, адже їх онлайн-магазин цих даних не зберігає, тож боятися нічого.

Разом з тим, у свому акаунті у твітері, Classic Football Shirts попросила клієнтів заблокувати власні рахунки або ж змінити дані для входу в особисті акаунти, через що отримала шквал критики у коментарях під дописом.

У коментарі мовиться, що клієнт розчарований власною довірливістю, оскільки перейшов за гіперпосиланням хакерів, не помітивши підозрілість електронного повідомлення. Також він незадоволений ситуацією, яка склалась, загалом.

Що відомо про компанію Classic Football Shirts Classic Football Shirts – це британська компанія, яка займається реалізацією спортивного одягу. У її колекції понад 30 000 унікальних футболок від популярних футболістів та ще близько півмільйона товарів власного виробництва на складах.

До слова, більшість клієнтів помітили зайву літеру "s" в електронній адресі злочинців, і не переходили за гіперпосиланням. Однак обережними були не всі.

Скриншот повідомлення від хакерів / Фото BBC

Громадянин Перу Фернандо Паредес, який придбав футболку у компанії ще 14 березня, повідомив, що хакери зняли з його рахунку близько 700 доларів. Чоловіку довелось негайно заблокувати рахунок, й зараз він веде переговори з банком щодо можливості повернення коштів.

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