Захотіли назад у 90-і: банда "злодія у законі" вимагала від підприємця 1 мільйон доларів

Служба безпеки України знешкодила осередок міжнародного злочинного угрупування, яке прагнуло "закріпитись" у столиці. Злочинці займались рекетом великого бізнесу, а координував їх "злодій у законі" з Чечні.

До банди входили іноземці, зокрема громадяни Російської Федерації, а також уродженці країн Близького Сходу. У СБУ зазначають, що члени угрупування вимагали від приватного підприємця неіснуючий борг у розмірі 1 мільйон доларів.

Читайте також Скільки ФОПів було відкрито у 2021 році: детальна інфографіка за галузями діяльності

Співробітники СБУ затримали учасника банди

У СБУ зазначають, що учасники угрупування застосовували до потерпілого насильство, погрожували фізично розправитись з підприємцем та його сім'єю.

Правоохоронці затримали одного зі зловмисників на гарячому під час контрольованої передачі першого траншу неіснуючого боргу у розмірі 70 тисяч доларів. Печерський районний суд вже обрав пійманому вимагачу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

У межах відкритого кримінального провадження за статтею вимагання тривають слідчо-оперативні дії, встановлюються і притягуватимуться до відповідальності всі особи, причетні до злочинної банди.

Співробітники СБУ затримали учасника злочинної банди, що тероризувала українських підприємців / Фото СБУ