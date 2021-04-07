Будь-який бізнес сьогодні працює з даними. То як захистити інформацію від крадіжок та непередбачуваних обставин, незалежно від розміру компанії?

Пам’ятаєте трилер "Перевага" ("Transcendence") із Джонні Деппом? Фільм знімали як науково-фантастичний, але технології, проблему яких покладено в основу сюжету, існують уже сьогодні: інтернет речей (IoT), штучний інтелект, дата-центри…

Що таке дата-центр, як він працює й чому кожен власник чи керівник бізнесу має про нього знати – читайте далі в матеріалі за підтримки Київстар Бізнес.

Дата-центр / Кадр з фільму "Перевага"

Інформація – це "нова нафта"

Якщо коротко, дата-центр – це спеціалізована будівля для розміщення (хостингу) серверного та мережевого обладнання. По суті, це платформа, де зберігаються дані.

Детальніше: Що таке дата-центри і як вони допомагають розвивати бізнес

Адже ви не залишите відчиненою автівку з ключами чи гаманець із грішми на лавці? Так і компанії не можуть залишати свої дані без охорони. Інформація сьогодні – надцінний ресурс, який називають "новою нафтою".

Захищати дані внутрішніми силами – дуже дорого. Тож, замість того щоб облаштовувати власну серверну кімнату, шукати компетентних працівників для її обслуговування, доцільніше звернутися до комерційних дата-центрів.

Вигідними дата-центри роблять:

Фінансова доступність . Витрати на власну серверну кімнату будуть незрівнянно більшими, ніж вартість послуг комерційного дата-центру.

. Витрати на власну серверну кімнату будуть незрівнянно більшими, ніж вартість послуг комерційного дата-центру. Безпека. Дата-центри гарантують безпеку даних клієнтів, адже мають відповідні ресурси для забезпечення високого рівня охорони.

Отже, дата-центр забезпечує надійне зберігання та обробку інформації (текстової, графічної, цифрової тощо) за оптимальну ціну.

Сьогодні в хмарах добре не лише витати, але й працювати. Київстар Бізнес рекомендує: доручіть бізнес-процеси хмарним технологіям та звільніть час на мрії. Приєднуйтесь до зустрічей в онлайн, працюйте в командах та над спільними завданнями із StarTeams та Office 365, використовуйте інструменти глобальної платформи Azure для аналітики та розробки програмних продуктів. Витайте у хмарах із користю для бізнесу.

Кому потрібні дата-центри

Передусім, дата-центри потрібні компаніям, чия діяльність безпосередньо залежить від того, наскільки швидко, безперебійно та ефективно обробляються великі потоки інформації.

Послугами дата-центрів користуються не лише великі компанії та державні структури, а й малий та середній бізнес і навіть стартапи.

Зазвичай компанії працюють у таких сферах, як:

фінанси та банківська справа,

енергетика.

IT,

промисловість,

фармацевтичне виробництво,

охорона здоров’я,

логістика,

сільське господарство,

ритейл.

Бізнес-структури дедалі частіше доручають безпеку інформаційних потоків зовнішнім спеціалізованим компаніям. Приміром, Київстар 2020 року збільшив потужності свого дата-центру більш ніж удвічі, посилив систему безпеки та забезпечив цілодобову технічну підтримку.

Отже, попит на розміщення серверного обладнання на боці зовнішнього оператора, а також на хмарні рішення зростає не лише у світі, а й серед українських компаній.

Бізнес добре розуміє, що сервісні IT-завдання швидше й дешевше віддати на реалізацію постачальникові конвергентних послуг, а самому зосередитися на своєму розвитку та стратегічних завданнях. Для клієнтів дата-центрів, особливо для банків та фінансових організацій, питання кібербезпеки – критично важливе. Тому для нас модернізація дата-центру – це закономірний процес еволюції послуг для бізнесової сфери й виправдана інвестиція,

– пояснює директор із розвитку бізнесу на корпоративному ринку Київстар Костянтин Вечір.

Дата-центр: вигляд зсередини

Редакція 24 каналу здійснила віртуальну екскурсію дата-центром Київстар і дізналась, як там усе влаштовано.

Як пройти до дата-центру

Дата-центр – це захищена будівля компанії "Київстар". Охорона та 48 камер цілодобово спостерігають за кожним куточком дата-центру. Двері захищені магнітними та механічними замками й відчиняються лише за допомогою електронних перепусток.

Цілодобове спостереження за дата-центром / Фото Київстар

Як захищають дані в дата-центрі Київстар

У всіх рішеннях і системах нашого дата-центру реалізовано міжнародні підходи та вимоги стандартів. Резерв – на будь-який випадок,

– зауважує Костянтин Вечір.

Тож від яких неочікуваних ситуацій захищає дата-центр Київстар інформацію своїх клієнтів?

Перебої в електроенергії

Дата-центр Київстар має два незалежні вводи від енергосистеми міста та власну трансформаторну підстанцію. Проте навіть якщо електроенергію відключать повністю, дата-центр і далі працюватиме, бо має цілу систему безперебі́йного електроживлення, що із запасом витримає повне навантаження дата-центру, поки запускається дизель-генераторна станція.

"Вибрики" погоди

Прецизійні промислові кондиціонери безперервно підтримують температуру та вологість повітря на оптимальному для роботи серверного обладнання рівні.

Пожежа

У приміщеннях установлено автоматичну систему газового пожежогасіння, яка ліквідує загорання без найменшої шкоди для обладнання, де зберігається інформація клієнтів.

У дата-центрі є дві дизель-генераторні станції / Фото Київстар

Усе це разом гарантує надійність захисту даних на рівні Tier-III. Це передостанній рівень Tier Standard — системи сертифікування центрів обробки інформації. Tier-IV забезпечується у військових організаціях та аеропортах.

Цікаво Хмари сьогодні та завтра: що потрібно знати бізнесу, щоб зростати та розвиватись

Де зберігаються дані

Інформація зберігається на серверах в окремих приміщеннях. До речі, дата-центр Київстар пропонує клієнтам розміщувати не лише самі дані, а й сервери, вебсайти та інтернет-магазини.

У клієнтів різні потреби, тож компанія "Київстар" добирає пакет послуг для кожного з них в індивідуальному порядку. Приміром, якщо бізнес належить до фінансового сектора, йому важливо забезпечувати екранування за стандартами Нацбанку України.

Зверніть увагу:

Віртуальні сервери, де розміщуються дані різних користувачів, називаються публічними хмарами.

хмарами. Сервери ж, створені спеціально під потреби конкретного клієнта, є приватними хмарами.

У дата-центрі Київстар установлено хмарну платформу Azure Stack, на якій клієнти можуть користуватися сервісами глобального Microsoft Azure, водночас розміщуючи дані в Україні. Це унікальне для України рішення: з одного боку, воно враховує вимоги вітчизняних регуляторів до обробки персональних даних, а з іншого – дає змогу організувати максимально надійну та захищену інфраструктуру зі швидким та стабільним з’єднанням.

Серверні кімнати дата-центру / Фото Київстар

Доступ до обладнання замовник може отримати будь-коли, адже технічна підтримка фахівців Київстар працює цілодобово.

Найвищий рівень безпеки, надійні системи енергопостачання, мережі передачі даних гарантованої швидкості, клімат-контроль і цілодобова технічна підтримка – оновлений дата-центр Київстар пропонує прості та надійні рішення для вашого бізнесу,

– резюмує Костянтин Вечір.

У чому перевага дата-центрів / Інфографіка Київстар

Доручіть бізнес-процеси хмарним технологіям і звільніть час для мрій. Приєднуйтесь до зустрічей онлайн, працюйте в командах і над спільними завданнями із StarTeams та Office 365, використовуйте інструменти глобальної платформи Azure для аналітики та розробки програмних продуктів. Київстар Бізнес рекомендує: літайте у хмарах із користю!

Чому за хмарами майбутнє

Експерти та футурологи переконані: із часом увесь бізнес перейде у хмари.

За прогнозами Forrester, 2021 року глобальний ринок хмарних інфраструктур зросте на 35% – до 120 мільярдів доларів.

Футуролог Бернард Марр очікує, що дистанційна форма роботи залишиться й після пандемії, віртуальні примірки стануть нормою, а штучний інтелект частково замінить юристів та лікарів.

Не дивно, що експерти пророкують для хмар вражаючі перспективи. Адже хмарні рішення зменшують витрати, приваблюють нових клієнтів та оптимізують бізнес-процеси. Хмарні технології – це майбутнє, до якого варто долучитися вже сьогодні.