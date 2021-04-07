Захисти свої дані: що таке дата-центр та навіщо він бізнесу
Будь-який бізнес сьогодні працює з даними. То як захистити інформацію від крадіжок та непередбачуваних обставин, незалежно від розміру компанії?
Джерело:24 канал
Пам’ятаєте трилер "Перевага" ("Transcendence") із Джонні Деппом? Фільм знімали як науково-фантастичний, але технології, проблему яких покладено в основу сюжету, існують уже сьогодні: інтернет речей (IoT), штучний інтелект, дата-центри…
Що таке дата-центр, як він працює й чому кожен власник чи керівник бізнесу має про нього знати – читайте далі в матеріалі за підтримки Київстар Бізнес.
Дата-центр / Кадр з фільму "Перевага"
Інформація – це "нова нафта"
Якщо коротко, дата-центр – це спеціалізована будівля для розміщення (хостингу) серверного та мережевого обладнання. По суті, це платформа, де зберігаються дані.
Детальніше: Що таке дата-центри і як вони допомагають розвивати бізнес
Адже ви не залишите відчиненою автівку з ключами чи гаманець із грішми на лавці? Так і компанії не можуть залишати свої дані без охорони. Інформація сьогодні – надцінний ресурс, який називають "новою нафтою".
Захищати дані внутрішніми силами – дуже дорого. Тож, замість того щоб облаштовувати власну серверну кімнату, шукати компетентних працівників для її обслуговування, доцільніше звернутися до комерційних дата-центрів.
Вигідними дата-центри роблять:
- Фінансова доступність. Витрати на власну серверну кімнату будуть незрівнянно більшими, ніж вартість послуг комерційного дата-центру.
- Безпека. Дата-центри гарантують безпеку даних клієнтів, адже мають відповідні ресурси для забезпечення високого рівня охорони.
Отже, дата-центр забезпечує надійне зберігання та обробку інформації (текстової, графічної, цифрової тощо) за оптимальну ціну.
Кому потрібні дата-центри
Передусім, дата-центри потрібні компаніям, чия діяльність безпосередньо залежить від того, наскільки швидко, безперебійно та ефективно обробляються великі потоки інформації.
Послугами дата-центрів користуються не лише великі компанії та державні структури, а й малий та середній бізнес і навіть стартапи.
Зазвичай компанії працюють у таких сферах, як:
- фінанси та банківська справа,
- енергетика.
- IT,
- промисловість,
- фармацевтичне виробництво,
- охорона здоров’я,
- логістика,
- сільське господарство,
- ритейл.
Бізнес-структури дедалі частіше доручають безпеку інформаційних потоків зовнішнім спеціалізованим компаніям. Приміром, Київстар 2020 року збільшив потужності свого дата-центру більш ніж удвічі, посилив систему безпеки та забезпечив цілодобову технічну підтримку.
Отже, попит на розміщення серверного обладнання на боці зовнішнього оператора, а також на хмарні рішення зростає не лише у світі, а й серед українських компаній.
Бізнес добре розуміє, що сервісні IT-завдання швидше й дешевше віддати на реалізацію постачальникові конвергентних послуг, а самому зосередитися на своєму розвитку та стратегічних завданнях. Для клієнтів дата-центрів, особливо для банків та фінансових організацій, питання кібербезпеки – критично важливе. Тому для нас модернізація дата-центру – це закономірний процес еволюції послуг для бізнесової сфери й виправдана інвестиція,
– пояснює директор із розвитку бізнесу на корпоративному ринку Київстар Костянтин Вечір.
Дата-центр: вигляд зсередини
Редакція 24 каналу здійснила віртуальну екскурсію дата-центром Київстар і дізналась, як там усе влаштовано.
Як пройти до дата-центру
Дата-центр – це захищена будівля компанії "Київстар". Охорона та 48 камер цілодобово спостерігають за кожним куточком дата-центру. Двері захищені магнітними та механічними замками й відчиняються лише за допомогою електронних перепусток.
Цілодобове спостереження за дата-центром / Фото Київстар
Як захищають дані в дата-центрі Київстар
У всіх рішеннях і системах нашого дата-центру реалізовано міжнародні підходи та вимоги стандартів. Резерв – на будь-який випадок,
– зауважує Костянтин Вечір.
Тож від яких неочікуваних ситуацій захищає дата-центр Київстар інформацію своїх клієнтів?
Перебої в електроенергії
Дата-центр Київстар має два незалежні вводи від енергосистеми міста та власну трансформаторну підстанцію. Проте навіть якщо електроенергію відключать повністю, дата-центр і далі працюватиме, бо має цілу систему безперебі́йного електроживлення, що із запасом витримає повне навантаження дата-центру, поки запускається дизель-генераторна станція.
"Вибрики" погоди
Прецизійні промислові кондиціонери безперервно підтримують температуру та вологість повітря на оптимальному для роботи серверного обладнання рівні.
Пожежа
У приміщеннях установлено автоматичну систему газового пожежогасіння, яка ліквідує загорання без найменшої шкоди для обладнання, де зберігається інформація клієнтів.
У дата-центрі є дві дизель-генераторні станції / Фото Київстар
Усе це разом гарантує надійність захисту даних на рівні Tier-III. Це передостанній рівень Tier Standard — системи сертифікування центрів обробки інформації. Tier-IV забезпечується у військових організаціях та аеропортах.
Цікаво Хмари сьогодні та завтра: що потрібно знати бізнесу, щоб зростати та розвиватись
Де зберігаються дані
Інформація зберігається на серверах в окремих приміщеннях. До речі, дата-центр Київстар пропонує клієнтам розміщувати не лише самі дані, а й сервери, вебсайти та інтернет-магазини.
У клієнтів різні потреби, тож компанія "Київстар" добирає пакет послуг для кожного з них в індивідуальному порядку. Приміром, якщо бізнес належить до фінансового сектора, йому важливо забезпечувати екранування за стандартами Нацбанку України.
Зверніть увагу:
- Віртуальні сервери, де розміщуються дані різних користувачів, називаються публічними хмарами.
- Сервери ж, створені спеціально під потреби конкретного клієнта, є приватними хмарами.
У дата-центрі Київстар установлено хмарну платформу Azure Stack, на якій клієнти можуть користуватися сервісами глобального Microsoft Azure, водночас розміщуючи дані в Україні. Це унікальне для України рішення: з одного боку, воно враховує вимоги вітчизняних регуляторів до обробки персональних даних, а з іншого – дає змогу організувати максимально надійну та захищену інфраструктуру зі швидким та стабільним з’єднанням.
Серверні кімнати дата-центру / Фото Київстар
Доступ до обладнання замовник може отримати будь-коли, адже технічна підтримка фахівців Київстар працює цілодобово.
Найвищий рівень безпеки, надійні системи енергопостачання, мережі передачі даних гарантованої швидкості, клімат-контроль і цілодобова технічна підтримка – оновлений дата-центр Київстар пропонує прості та надійні рішення для вашого бізнесу,
– резюмує Костянтин Вечір.
У чому перевага дата-центрів / Інфографіка Київстар
Чому за хмарами майбутнє
Експерти та футурологи переконані: із часом увесь бізнес перейде у хмари.
- За прогнозами Forrester, 2021 року глобальний ринок хмарних інфраструктур зросте на 35% – до 120 мільярдів доларів.
- Футуролог Бернард Марр очікує, що дистанційна форма роботи залишиться й після пандемії, віртуальні примірки стануть нормою, а штучний інтелект частково замінить юристів та лікарів.
Не дивно, що експерти пророкують для хмар вражаючі перспективи. Адже хмарні рішення зменшують витрати, приваблюють нових клієнтів та оптимізують бізнес-процеси. Хмарні технології – це майбутнє, до якого варто долучитися вже сьогодні.
Поділитися новиною