Найбагатша людина Чехії – 56-річний Петр Келлнер – загинув 27 березня на Алясці. Вертоліт, на якому він летів, розбився біля льодовика. У Келлнера залишилася дружина і 4 дітей. Детальніше про цікаві моменти та досягнення мільярдера – у матеріалі 24 каналу.

Юність Келлнера

Петр Келлнер народився 20 травня 1964 року у місті Чеська-Липа. Він закінчив середню економічну школу в місті Ліберці. Вже у 1986 році – економічний факультет Празького економічного університету.

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Наприкінці 1980-х років Келлнер працював асистентом продюсера на кіностудії Barrandov. Це тривало рік. Келлнер мав змогу також спробувати себе в акторстві.

Працюючи асистентом, він знявся в епізоді фільму "Час слуг" Ірени Павласкової. Стрічка потрапила у програму Каннського кінофестивалю.

Перші кар'єрні спроби та успіх

Келлнер залишив роботу асистента та у 1990 році влаштувався в чеську компанію Impromat.

Довідка. Impromat – тоді ця компанія займалася виключно імпортом і продажем копіювальних машин з Японії.

На початку 1990-х років Келлнер почав продавати канцелярські товари. Чеський підприємець почав продавати копіювальні машини. Завдяки цьому бізнесу він зумів зробити капітал. Тоді Келлнеру вдалося отримати великий кредит. Його компанія придбала акції 200 чеських підприємств.



Успіх Келлнера вражав / Фото realitatea

Як з'явилась PPF Group

Келлнер заснував інвестиційний фонд PPF Group. Він використовував його для покупки контрольного пакету акцій найбільшого чеського страховика, коли приватизовував його.

Чим займалась група PPF:

страхуванням;

фінансами;

телекомунікаціями;

виробництвом ЗМІ.

Його власність – 94,25% акцій холдингової компанії.

Важливо! Келлнер зайняв 70 місце в списку мільярдерів Forbes World. Його капітал оцінюють у 17,5 мільярдів доларів.

Раніше PPF також володіла фірмою "Ельдорадо". Наприкінці 2016 року вона продала мережу "Сафмару".

"Мільярдер-невидимка"

Як повідомило видання "Апостроф", зарубіжні ЗМІ називали Келлнера "мільярдером-невидимкою". Головною причиною стало те, що він з 1995 по 2007 роки уникав інтерв'ю та публічності.



Келлнер загинув в авіакатастрофі / Фото globallookpress

Бізнес в Росії

Келлнер у 1993 році заснував у Росії інвестиційний фонд "Петро Великий", який вкладав гроші в різні акції. Зокрема, "РАО ЄЕС" та ДКО.

У 1998 році фонд несподівано завершив свою діяльність. Тоді з країни вивезли всі активи – приблизно 30 – 50 мільйонів доларів.

Благодійна діяльність

У рамках заснованої ним PPF Group Келлнер здійснював благодійну діяльність.

Сфери, у які вкладав мільярдер:

культура;

мистецтво;

середня освіта.

Також він робив індивідуальні благодійні внески.

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Згодом разом зі своєю дружиною Ренатою мільярдер заснував благодійний фонд родини Келлнер. Він спеціалізувався саме на галузі освіти і науки.

Окрім цих сфер, фонд відзначився й іншими вкладеннями. У 2010 році Келлнери надали 9 мільйонів крон кільком чеським містам. Ці гроші використали на подолання наслідків повеней.

Цікаво! Мільярдера можна назвати досить скромним, адже він не лише уникав інтерв'ю, але й не коментував інформацію про свої благодійні проєкти.

Також Келлнер у 2002 році розпочав будівництво гімназії-інтернату OPEN GATE, яка розташована у Бабіце під Прагою. Мільярдер зазначав, що у такий спосіб хоче допомогти тим, хто перебуває у складних життєвих умовах.

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