За рік в Україні відкрили майже 34 тисячі нових юросіб: які напрямки діяльності найпопулярніші

Протягом 2021 року в Україні зареєстрували 33 745 нових юридичних осіб. Показник свідчить про зростання на 3% від загальної кількості.

Для порівняння, у 2020 році зростання становило 41 539 юросіб або 3,5%. У відсотковому співставленні, найбільший приріст зафіксовано серед виробників тютюнових виробів – на 29% у 2021 році і на 80% загалом за останні два роки.

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Найпопулярніші напрямки діяльності серед юридичних осіб

За кількістю найбільше нових юридичних осіб було відкрито у галузях:

оптової торгівлі (8 699 нових);

громадських організацій (3 285);

обслуговування будинків та прибудинкових територій (3 271).

IT-компанії зростали не такими стрімкими темпами, як IT-ФОПи, однак також увійшли до трійки лідерів за відсотковим приростом – на 14% за 2021 рік і на 29% загалом за останні два роки.

Торгівля залишається найпопулярнішим напрямком діяльності юридичних осіб. Нею наразі займається 23% від загальної кількості діючих компаній.

При цьому у відсотковому співставленні значно поменшало юридичних осіб у таких сферах:

державне управління та оборона – на 10,5% менше проти 2020 року;

обов'язкове соціальне страхування (-10,5%);

організація азартних ігор (-6%);

лісове господарство (-4%).

За кількістю другий рік поспіль фіксується скорочення юридичних осіб зі сфери державного управління та оборони – на 3 332 компанії менше проти 2020 року. Значно поменшало також представників галузі функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури – на 695 менше, ніж у 2020 році.