Для порівняння, у 2020 році зростання становило 41 539 юросіб або 3,5%. У відсотковому співставленні, найбільший приріст зафіксовано серед виробників тютюнових виробів – на 29% у 2021 році і на 80% загалом за останні два роки.
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Найпопулярніші напрямки діяльності серед юридичних осіб
За кількістю найбільше нових юридичних осіб було відкрито у галузях:
- оптової торгівлі (8 699 нових);
- громадських організацій (3 285);
- обслуговування будинків та прибудинкових територій (3 271).
IT-компанії зростали не такими стрімкими темпами, як IT-ФОПи, однак також увійшли до трійки лідерів за відсотковим приростом – на 14% за 2021 рік і на 29% загалом за останні два роки.
Торгівля залишається найпопулярнішим напрямком діяльності юридичних осіб. Нею наразі займається 23% від загальної кількості діючих компаній.
При цьому у відсотковому співставленні значно поменшало юридичних осіб у таких сферах:
- державне управління та оборона – на 10,5% менше проти 2020 року;
- обов'язкове соціальне страхування (-10,5%);
- організація азартних ігор (-6%);
- лісове господарство (-4%).
За кількістю другий рік поспіль фіксується скорочення юридичних осіб зі сфери державного управління та оборони – на 3 332 компанії менше проти 2020 року. Значно поменшало також представників галузі функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури – на 695 менше, ніж у 2020 році.