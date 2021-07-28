British American Tobacco зазначає, що сьогодні їх діяльність спрямована передусім на "побудову кращого майбутнього". У компанії прагнуть, щоб якомога більше людей перейшли на альтернативи нікотину.

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Опублікувавши результати першого півріччя 2021 року, BAT повідомила про зростання своїх доходів на 8,1% – до 12,18 мільярда фунтів стерлінгів. Окрім цього, компанія зафіксувала рекордний приріст нових клієнтів вейпової продукції на 2,6 мільйона – до 16,1 мільйона загалом.

Виконавчий директор BAT Джек Боулз розповів, що компанія прагне прискорити свою трансформацію та зменшити негативний вплив бізнесу на здоров'я клієнтів.

До слова, у березні тютюновий гігант придбав 20% акцій канадського виробника канабісу Organigram та підписав договір на дослідження нових продуктів з вмістом канабідіолу, які можуть бути альтернативою нікотину для дорослих.

Коли ми думаємо про наше портфоліо у майбутньому, то велика частка продукції точно не міститиме нікотину,

– заявив Боулз.

Нагадаємо що цього місяця Верховна Рада не підтримала законопроєкт про легалізацію медичного канабісу.