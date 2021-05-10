До чого тут сексуальний злочинець

Ні Білл, ні Мелінда поки не розкрили офіційної причини розколу. Однак є інформація про те, що Мелінда була засмучена через зв'язок свого чоловіка із засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

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Джерела повідомили, що дружба Білла з Епштейном турбує Мелінду Гейтс.

Пара зустрілася з Епштейном у Нью-Йорку в його особняку на Верхньому Іст-Сайді у вересні 2013 року. Незабаром після зустрічі Мелінда розповіла друзям про свій дискомфорт під час зустрічі.

Кілька людей, близьких до пари, сказали, що вона "розлючена" через стосунки свого чоловіка з Епштейном.

Що відомо про Джеффрі Епштейна? Це мільярдер, якого визнали сутенером, педофілом і близьким другом Трампа. Його звинувачували у торгівлі людьми та сексуальній експлуатації. Як з'ясували правоохоронці, у 2002 – 2005 роках він у своєму особняку домагався неповнолітніх дівчат, застосовуючи насильство та шантаж.



Епштейн помер у віці 66 років під вартою. Він неодноразово у в'язниці робив спробу самогубства.

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