За даними венчурної компанії Atomico, у Європі наразі зареєстровано 321 компанію-єдинорога, а 98 з них були запущені цьогоріч. Також серед європейських стартапів є 26 декакорнів – тих, чия ринкова капіталізація перевищила 10 мільярдів доларів.

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Зростання європейського ринку стартапів

Загальна вартість європейських технологічних компаній на приватних та державних ринках цьогоріч вперше перевищила позначку в 3 трильйони доларів.

Нам знадобились десятиліття, щоб дійти до першого трильйона на європейському ринку. Для наступних двох вистачило 3 років,

– зазначає представник венчурної компанії Atomico Том Вехмаєр.

Крім того, 2021 рік став рекордним за кількістю виходів європейських стартапів на фондові біржі через SPAC та IPO. Одним із ключових факторів стрімкого зростання ринку, на думку аналітиків, стало збільшення попиту з боку великих міжнародних інвестиційних компаній, зокрема Tiger Global і SoftBank.

Нагадаємо, що зростання ринку європейських стартапів відбувається на тлі загального буму технологічних компаній. Так, світовий ринок IPO у 2021 році вже перевищив 600 мільярдів доларів.