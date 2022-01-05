Євроконтроль назвав 10 найбільших авіаперевізників 2021 року
Джерело:24 канал
Ryanair сьомий рік поспіль став найбільшим авіаперевізником Європи. Тим часом Україна посіла четверте місце у рейтингу відновлення авіатрафіку.
Такі дані опублікувала міжнародна організація Євроконтроль у своєму щорічному звіті. Зазначається, що Ryanair здійснювала у середньому понад 1 300 авіарейсів щодня, а Україна зменшила показники падіння авіатрафіку до 26% у співвідношенні з докризовим 2019 роком.
До теми Авіакомпанія втричі збільшила зарплати пілотам через глобальну кризу галузі
Деталі звіту
Пандемія COVID-19 все ще негативно впливає на доходи європейських авіакомпаній. Влітку, в активний сезон мандрівок, деякі з них наростили прибутки, але підсумкові річні показники все ще залишаються нижчими, ніж у докризовому 2019 році.
10 найбільших авіаперевізників Європи у 2021 році
|Місце
|Компанія
|Середня кількість рейсів щодня
|Різниця у порівнянні з 2019 роком
|1.
|Ryanair
|1321
|- 43%
|2.
|Turkish Airlines
|938
|- 30%
|3.
|Air France
|648
|- 46%
|4.
|Lufthansa
|617
|- 59%
|5.
|EasyJet
|607
|- 64%
|6.
|KLM
|502
|- 41%
|7.
|Wizz Air
|391
|- 34%
|8.
|Pegasus Airlines
|367
|- 22%
|9.
|SAS Scandinavian Airlines
|318
|- 61%
|10.
|Vueling
|306
|- 49%
За підсумками 2021 року, найбільшим авіаперевізником Європи залишається Ryanair, а Україна потрапила до списку 5 країн з найкращими показниками відновлення авіатрафіку.
Топ-5 країн по відновленню авіатрафіку у 2021 році
|Місце
|Країна
|Різниця у кількості перельотів проти 2019 року
|1.
|Албанія
|- 8%
|2.
|Боснія і Герцеговина
|- 20%
|3.
|Вірменія
|- 22%
|4.
|Україна
|- 26%
|5.
|Греція
|- 27%
Історія компанії Ryanair: дивіться відео