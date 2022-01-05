Євроконтроль назвав 10 найбільших авіаперевізників 2021 року

Ryanair сьомий рік поспіль став найбільшим авіаперевізником Європи. Тим часом Україна посіла четверте місце у рейтингу відновлення авіатрафіку.

Такі дані опублікувала міжнародна організація Євроконтроль у своєму щорічному звіті. Зазначається, що Ryanair здійснювала у середньому понад 1 300 авіарейсів щодня, а Україна зменшила показники падіння авіатрафіку до 26% у співвідношенні з докризовим 2019 роком.

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Деталі звіту

Пандемія COVID-19 все ще негативно впливає на доходи європейських авіакомпаній. Влітку, в активний сезон мандрівок, деякі з них наростили прибутки, але підсумкові річні показники все ще залишаються нижчими, ніж у докризовому 2019 році.

10 найбільших авіаперевізників Європи у 2021 році

Місце Компанія Середня кількість рейсів щодня Різниця у порівнянні з 2019 роком 1. Ryanair 1321 - 43% 2. Turkish Airlines 938 - 30% 3. Air France 648 - 46% 4. Lufthansa 617 - 59% 5. EasyJet 607 - 64% 6. KLM 502 - 41% 7. Wizz Air 391 - 34% 8. Pegasus Airlines 367 - 22% 9. SAS Scandinavian Airlines 318 - 61% 10. Vueling 306 - 49%

За підсумками 2021 року, найбільшим авіаперевізником Європи залишається Ryanair, а Україна потрапила до списку 5 країн з найкращими показниками відновлення авіатрафіку.

Топ-5 країн по відновленню авіатрафіку у 2021 році

Місце Країна Різниця у кількості перельотів проти 2019 року 1. Албанія - 8% 2. Боснія і Герцеговина - 20% 3. Вірменія - 22% 4. Україна - 26% 5. Греція - 27%

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