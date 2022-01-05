Євроконтроль назвав 10 найбільших авіаперевізників 2021 року

5 січня 2022 , 16:49
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Джерело:

24 канал

Ryanair сьомий рік поспіль став найбільшим авіаперевізником Європи. Тим часом Україна посіла четверте місце у рейтингу відновлення авіатрафіку.

Такі дані опублікувала міжнародна організація Євроконтроль у своєму щорічному звіті. Зазначається, що Ryanair здійснювала у середньому понад 1 300 авіарейсів щодня, а Україна зменшила показники падіння авіатрафіку до 26% у співвідношенні з докризовим 2019 роком.

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Деталі звіту

Пандемія COVID-19 все ще негативно впливає на доходи європейських авіакомпаній. Влітку, в активний сезон мандрівок, деякі з них наростили прибутки, але підсумкові річні показники все ще залишаються нижчими, ніж у докризовому 2019 році.

10 найбільших авіаперевізників Європи у 2021 році

Місце Компанія Середня кількість рейсів щодня Різниця у порівнянні з 2019 роком
1. Ryanair 1321 - 43%
2. Turkish Airlines 938 - 30%
3. Air France 648 - 46%
4. Lufthansa 617 - 59%
5. EasyJet 607 - 64%
6. KLM 502 - 41%
7. Wizz Air 391 - 34%
8. Pegasus Airlines 367 - 22%
9. SAS Scandinavian Airlines 318 - 61%
10. Vueling 306 - 49%

 

За підсумками 2021 року, найбільшим авіаперевізником Європи залишається Ryanair, а Україна потрапила до списку 5 країн з найкращими показниками відновлення авіатрафіку.

Топ-5 країн по відновленню авіатрафіку у 2021 році

Місце Країна Різниця у кількості перельотів проти 2019 року
1. Албанія - 8%
2. Боснія і Герцеговина - 20%
3. Вірменія - 22%
4. Україна - 26%
5. Греція - 27%

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Автор: Сергій Зятюк