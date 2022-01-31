Єлизавета II запустила власний бренд соусів: як виглядає і скільки коштує королівський кетчуп

Королева Великої Британії Єлизавета II запустила власний бренд соусів. Для виробництва використовують продукти, вирощені на території королівського маєтку Сандрінґем, що на заході графства Норфолк.

До лінійки під однойменним брендом Sandringham наразі входять кетчуп і "коричневий соус" для стейків. Продукція коштує відповідних "королівських" грошей – близько 9 доларів за 300 мілілітрів.

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Підприємництво британської королеви

Кетчуп, що рекламується, як "ідеальний для сніданку", приправлений фініками, яблуневим соком і спеціями, а соус для стейків "наповнений оцтом і спеціями".

Як виглядають "королівські" соуси / Фото BAV Media

Хоча запуск продукту від 95-річної монархині може здаватися дивним, подейкують, що королева обожнює їсти гамбургери, тож придворна кухня, імовірно, завжди була багата на необхідні інгредієнти і додатки.

Єлизавета II і бізнес у сфері гастрономії

Додамо, що це не перший бізнес-проєкт британської королеви у галузі виробництва їжі і напоїв:

Букінгемський палац випускає власний джин , безліч інгредієнтів якого продукуються прямо на задньому дворі лондонського маєтку монархині.

, безліч інгредієнтів якого продукуються прямо на задньому дворі лондонського маєтку монархині. У 2021 році Єлизавета II схвалила продаж пива, звареного з інгредієнтів, вирощених у Сандрінґемі. Напої також мають два види – традиційний англійський "бітер" і міцніший Golden IPA.

Маєток Єлизавети II у Сандрінґемі / Фото Cap.Co