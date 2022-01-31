До лінійки під однойменним брендом Sandringham наразі входять кетчуп і "коричневий соус" для стейків. Продукція коштує відповідних "королівських" грошей – близько 9 доларів за 300 мілілітрів.

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Підприємництво британської королеви

Кетчуп, що рекламується, як "ідеальний для сніданку", приправлений фініками, яблуневим соком і спеціями, а соус для стейків "наповнений оцтом і спеціями".

Як виглядають "королівські" соуси / Фото BAV Media

Хоча запуск продукту від 95-річної монархині може здаватися дивним, подейкують, що королева обожнює їсти гамбургери, тож придворна кухня, імовірно, завжди була багата на необхідні інгредієнти і додатки.

Єлизавета II і бізнес у сфері гастрономії

Додамо, що це не перший бізнес-проєкт британської королеви у галузі виробництва їжі і напоїв:

Букінгемський палац випускає власний джин , безліч інгредієнтів якого продукуються прямо на задньому дворі лондонського маєтку монархині.

, безліч інгредієнтів якого продукуються прямо на задньому дворі лондонського маєтку монархині. У 2021 році Єлизавета II схвалила продаж пива, звареного з інгредієнтів, вирощених у Сандрінґемі. Напої також мають два види – традиційний англійський "бітер" і міцніший Golden IPA.

Маєток Єлизавети II у Сандрінґемі / Фото Cap.Co