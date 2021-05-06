Rozetka продає купальники: в Єгипті бізнесмени використали українські логотипи – курйозні фото

У Єгипті місцеві підприємці вирішили в оригінальний спосіб привернути увагу туристів. Для цього вони використали логотипи популярних українських торгових мереж.
Курйозні фото підірвали мережу. Люди почали активно обговорювати таку креативність.
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Перелік логотипів
Насмішило українців саме те, що логотипи використали лише для привернення уваги. Насправді ж продавали бізнесмени зовсім інші речі.
У Єгипті пропонують туристам:
- "Сільпо" – косметику;
- АТБ – вироби зі шкіри;
- Rozetka – одяг, солодощі, купальники;
- "Епіцентр" – манго, кальяни, сигарети, сувеніри;
- Novus – вироби зі шкіри;
- "Ашан" – наркотики (траву).
Нардепка 8-го скликання Анна Романова зауважила, що була вражена від побаченого.
"Я розумію, що єгиптяни йдуть на будь-які хитрощі, щоб заманити українського туриста, але подивіться на ці "рекламні" слогани. Хто і в якому стані їх складав?", – написала вона.