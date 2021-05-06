Курйозні фото підірвали мережу. Люди почали активно обговорювати таку креативність.

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Перелік логотипів

Насмішило українців саме те, що логотипи використали лише для привернення уваги. Насправді ж продавали бізнесмени зовсім інші речі.

У Єгипті пропонують туристам:

  • "Сільпо" – косметику;
  • АТБ – вироби зі шкіри;
  • Rozetka – одяг, солодощі, купальники;
  • "Епіцентр" – манго, кальяни, сигарети, сувеніри;
  • Novus – вироби зі шкіри;
  • "Ашан" – наркотики (траву).

Нардепка 8-го скликання Анна Романова зауважила, що була вражена від побаченого.

"Я розумію, що єгиптяни йдуть на будь-які хитрощі, щоб заманити українського туриста, але подивіться на ці "рекламні" слогани. Хто і в якому стані їх складав?", – написала вона.

 