18 листопада український стартап Grammarly залучив 200 мільйонів доларів, а його оцінка сягла 13 мільярдів, – це перевело компанію зі статусу єдинорога до ліги декакорнів (стартапів з оцінкою ринкової капіталізації понад 10 мільярдів доларів). Саме такі компанії нині отримують більшу увагу інвесторів.

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Чому декакорни

Декакорни – закритіший клуб. Лише 84 стартапи отримали оцінку понад 10 мільярдів доларів з 2007 по 2021 рік. Першим з них став Facebook – компанію оцінили у 15 мільярдів після інвестицій з боку Microsoft.

За останній рік перелік декакорнів поповнили 30 нових компаній, серед яких 2 – українських засновників – згадана вище Grammarly та фінтех-сервіс Revolut з оцінками 13 та 33 мільярди доларів відповідно.

Статус декакорна краще свідчить про зрілість компанії,

– зазначає Ракеш Нараяна, глобальний директор з інвестицій британської компанії Reckitt.

Звідки з'явилось стільки єдинорогів

Оцінка стартапів зростає через багато "вільних" грошей на ринку. Через інфляцію заощадження не вигідно зберігати готівкою, тому інвестори вкладають куди завгодно, в тому числі у стартапи, щоб зберегти ліквідність власних коштів.

Статус єдинорога сьогодні отримати набагато легше: раніше компанії досягали його у середньому протягом 7 – 10 років, а через більшу доступність та розвиток фондового ринку нині це вдається зробити і за 1 рік.

Стати єдинорогом нині набагато легше / Фото Unsplash

Чому це важливо

Вважається, що оцінка ринкової капіталізації стартапу – це метрика його успішності. Вона показує прогрес та приваблює інвесторів. Зрештою, капіталізація стартапів у світі зростає настільки швидко, що це починає хвилювати акціонерів.

Через високу ліквідність та показники капіталізації венчурні фонди готові інвестувати ще більше. Таким чином вони заохочують стартапи зростати стрімко й агресивно навіть тоді, коли у цьому немає потреби. Як наслідок – з'являється низка компаній, у яких після виходу на біржу між доходом та оцінкою існує неймовірна розбіжність.

Наприклад, американський стартап електромобілів Rivian вийшов на IPO 10 листопада з рекордною оцінкою у 66 мільярдів доларів. Інвестори вклались у компанію попри те, що вона досі не запустила серійного виробництва авто і не стала прибутковою за останні 10 років.

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До слова, у 2022 році інвестори продовжуватимуть вкладати гроші у приватні стартапи з великим потенціалом ще до того, як вони ставатимуть публічними, пише Crunchbase. Це означає, що до декакорнів інтерес лише збільшуватиметься, адже вони якісно виділятимуться на фоні безлічі єдинорогів і зможуть принести інвесторам більші прибутки.