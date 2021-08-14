Однак минулого року хлопці змогли продати 16 тонн своєї продукції, а цьогоріч очікують ріст продаж до 21 тонни. Підприємство заснували декілька товаришів у містечку Узин, що на Київщині. Один з них – атовець-кіборг, а інший – волонтер.

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Успіх української креветки

Підприємець Олександр Рябошлик родом із Канева, з квітня 2014 року 6 років служив у зоні АТО, і був двічі поранений – у Донецькому аеропорту та під Кримським. Товариш Олексій Слєпньов до війни був антикваром, а згодом почав возити допомогу українським бійцям.

Війна на Сході познайомила чоловіків одне з одним, і вони вирішили створити спільний бізнес. Підприємців застерігали, що вирощувати та розводити прісноводну креветку в Україні буцімто технічно неможливо – для цього існують сприятливі умови лише у Малайзії та Індонезії.

Ось така відбірна креветка постачається на ринки та у ресторани Одеси, Києва, Харкова. Їй чотири місяці і вона важить 25 грамів. Ростуть креветки протягом усіх чотирьох циклів року, однак у теплу пору виростають швидше,

– показує та розповідає Олексій Слєпньов.

Хлопцям вдалось вивести креветку в Україні / Фото Мирослава Станкевич

Олексій вивчав, як влаштовані креветкові ферми у Малайзії та інших країнах. Протягом півтора року він разом з друзями впроваджував технології вдома.

Наразі підприємству немає аналогів в Україні. Попит на українську креветку існує не лише на вітчизняному ринку, але й за кордоном.

Складнощі виведення

Атовець Олександр розповідає, що у створення ТОВ "Українська креветка" вклав гроші з компенсації, виплаченої за поранення на фронті. Найважче було вивести мальок, і успіх прийшов не одразу.

Це тяжкий до крику процес, але я його пройшов. Спершу не отримав багато малька, але ж результату досягнув,

– пригадує Олександр.

Доволі складно створити природні умови для виведення потомства креветки – тут надважливі солоність води та її температура. Хоча креветка прісноводна, після запліднення має жити 40 днів у соленій океанічній воді, де з ікринок виростають мальки.

Інвестиції, за словами хлопця, окупились уже давно, а торік Олександр почав програму реабілітації атовців. Роздав по 50 мальків усім охочим учасникам бойових дій на Сході, які тепер можуть вирощувати креветок просто у власному дворі.

Олександр надалі підтримує побратимів та військових / Фото Мирослава Станкевич

Як це працює

У літній період, щоб виростити креветку, потрібно мінімум затрат. Вони можуть жити у звичайних озерах чи копанках, і є не вибагливішими, ніж карасі. За 3 – 4 місяці, протягом свого життя, креветка з'їдає від одного до півтора кілограма корму.

В української креветки, як і в її малазійських та індонезійських родичів, змішане білково-рослинне харчування. Щоб адаптувати корм до українських реалій, підприємці використовують:

гриби;

молюски;

кропиву;

листя салату;

шпинат;

кабачки;

огірки.

Все, що креветки їдять, хлопці вирощують самі. Купують хіба що дрібну рибу. Оскільки креветка є активною у нічний час, то годують її з 18 години вечора до 1 ночі, дозовано – по 6 – 8 разів на день.

Ферми товариства оснащені системою фільтрації води та відеоспостереженням. Щоранку обов'язковим є хімічний аналіз середовища.

Українська креветка має адаптований раціон / Фото Мирослава Станкевич

Хто купує українську креветку

Товариство продає свою креветку в безліч українських ресторанів, а також постачає у Туреччину. Незабаром планують вийти на ринки Грузії, Казахстану, Азербайджану, Вірменії та Європи.

Покупець отримує креветку лише живою, без заморозки. Ціна кілограма стартує від 1 500 гривень, а обсяги продажів є різним – одного разу у хлопців придбали 150 кілограмів для весільного столу.

Жодної реклами українська креветка не потребує, через великий попит та відсутність конкуренції покупці знаходять їх самі.

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Проблеми постачання

Українській креветці не потрібно жодного фінансування від держави, однак потрібна законодавча можливість її вивозити до Європи. В Україні поки не існує процедури оформлення вивезення креветки у Євросоюз, адже досі у нас і не було такого бізнесу.

Хлопці не відкидають можливості, що якщо законодавчих змін не відбудеться, вони відкриють підприємство "з нуля" вже у якійсь з країн Європейського Союзу.