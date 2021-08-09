Є ризики для економіки України, – банки просять згорнути програму кредитування "5-7-9%"

Форум провідних міжнародних фінансових установ, членами якого є 12 міжнародних банків, що працюють в Україні, надіслав лист до Національного банку та Міністерства фінансів. Банкіри просять "обмежити реалізацію програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Суть програми "Доступні кредити під 5-7-9%" полягає в тому, що підприємець може звернутися до банку та отримати кредит під ринкові відсотки, однак частину відсоткової ставки банку компенсуватиме держава. Підприємцю обслуговування позики коштує не більше 9% на рік.

До теми Уряд спрощує процес відкриття бізнесу, — Прем’єр-міністр України

Бюджетні кошти використовуються не за призначенням

Представники банківської сфери твердять, що кошти платників податків спрямовані на пільгові кредити витрачаються не за призначенням, а виграють від них стійкі та цілком платоспроможні підприємства.

В листі до НБУ голова правління "Райффайзен Банку" Олександр Писарук від імені всіх членів Форуму заявляє, що наразі бюджетні кошти витрачаються переважно не на підтримку бізнесу, що постраждав від карантину та не на фінансування інвестиційних проєктів чи створення нових робочих місць, а на поповнення оборотних коштів платоспроможного бізнесу.

Тому приватні банки з іноземним капіталом просять уряд та НБУ почати згортання антикризових програм до кінця 2021 року.

Банківська ділова спільнота вважає за доцільне перейти до поступового обмеження реалізації програми "Доступні кредити 5-7-9%", починаючи з четвертого кварталу 2021 року, та подальшого її припинення або суттєвої трансформації з метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів,

– зазначається в листі.

Це цікаво Компанії почали звільняти невакцинованих співробітників

Державі може не вистачити коштів для компенсацій відсотків банкам

У зазначеному вище листі банкірів наголошується, що програма містить низку ризиків для позичальників та економіки України. Зокрема, позичальники, які беруть антикризові кредити під 0%, ризикують, що в якийсь момент державі забракне коштів для виплати компенсацій.

Уряд розуміє, що пільгові кредити переважно отримують платоспроможні бізнеси, однак не поспішає відмовлятися від програми.

Програму кредитів "5-7-9%" будуть переглядати у 2022 році

У відповіді на запит видання "Економічна правда", Міністерство фінансів повідомило, що антикризовий компонент програми діятиме тимчасово - до кінця карантину та протягом 90 днів після його завершення.

Міністр фінансів України Сергій Марченко / Фото Міністерство фінансів України

Однак там не уточнили, коли уряд планує завершити карантин. Навіть суттєве падіння показників поширення коронавірусу влітку 2021 року, зростання ділової активності та витрат українців не стали достатніми причинами для скасування антикризової підтримки бізнесу.

Ми не можемо встановити обмеження, щоб кредити не видавалися певній галузі, це неправильно. До того ж багато аграріїв у 2020 році постраждали від посухи, їх також важливо підтримувати. На мій погляд, необхідно зібрати інформацію та вдосконалити вимоги до учасників,

– сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

Хоча ще у березні 2021 року Марченко визнавав: програма потребує серйозного доопрацювання, оскільки бюджетні кошти потрапляють не тим, кому вони потрібні найбільше.

Повідомляється, що Мінфін планує переглядати програму "Доступні кредити 5-7-9%" у 2022 році. Зокрема, уряд може відмовитися від кредитування підприємств, які направляють гроші на поточну діяльність.