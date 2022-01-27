Є чим пишатися: Tesla прозвітувала про рекордні продажі авто у 2021 році

Tesla опублікувала довгоочікуваний для інвесторів і конкурентів звіт за четвертий квартал, який підсумував результати продажів усього минулого року. Компанії вдалось на 87% збільшити поставки своїх авто.

Крім того, виробник електромобілів досяг норми операційного прибутку у 14,7%, що є найвищим показником серед масових автовиробників. Загалом у 2021 році Tesla випустила на світовий ринок 936 222 електромобілі.

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Показники Tesla за 2021 рік

У четвертому кварталі Tesla отримала операційний прибуток у розмірі 2,6 мільярда доларів, а чистий дохід за весь фінансовий рік склав 5,5 мільярда доларів. Це забезпечило компанію вільними коштами у розмірі 5 мільярдів доларів на кінець звітного періоду.

З урахуванням витрат на будівництво нових підприємств і розширення існуючих (6,5 мільярда доларів), такі результати свідчать про високу дохідність бізнесу. Фактично, у четвертому кварталі його маржинальність зросла до 30,6%.

Безпосередньо виторг від реалізації електромобілів у четвертому кварталі зріс на 71% у річному порівнянні – до 15,97 мільярда доларів, а загальний виторг компанії досяг 17,7 мільярда.

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Об'єми виробництва

У четвертому кварталі об'єми виробництва Model S і Model X скоротились на 19% проти аналогічного періоду 2020 року (до 13 109 одиниць), а ось обсяги Model 3 і Model Y збільшились на 79% – до 292 731 одиниці.

До слова, технічно Tesla зараз здатна випускати до 1,22 мільйона електромобілів на рік, однак прогрес у цьому напрямку значно залежатиме від доступності на ринку напівпровідників.

Додамо, що відмова від випуску на ринок нових моделей у цьому році не завадила керівництву компанії закласти у прогноз збільшення об'ємів випуску авто більш ніж на 50%, майже до 1,4 мільйона електромобілів. Ілон Маск при цьому наголосив, що такої цілі Tesla змогла б досягнути навіть завдяки розширенню виробництва на вже діючих заводах у Каліфорнії і Шанхаї.

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