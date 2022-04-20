Японська корпорація Toshiba призупиняє інвестиції у Росію
20 квітня 2022 , 07:37Читать новость на русском
Джерело:пресслужба Toshiba
Все більше всесвітньо відомих компаній припиняють співпрацювати із державою-агресоркою. Призупиняє інвестиці в Росію і Toshiba.
Електротехнічна корпорація повідомила про зупинення прийому замовлень у Росії. Про це мовиться у заяві компанії.
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Toshiba передасть 100 мільйонів ієн для постраждалих
У Toshiba висловили стурбованість ситуацією в Україні і співчуття до жертв війни. Відтак компанія передасть загалом 100 мільйонів ієн – для надання гуманітарної допомоги постраждалим:
- управлінню верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців;
- неприбутковій організації – Японській платформі.
У компанії стежитимуть за ситуацією
Toshiba Group тимчасово зупинила прийом замовлень та інвестиції в Росії.
Ми продовжуватимемо стежити за ситуацією і дуже сподіваємося на швидке припинення "конфлікту",
– мовиться в заяві.
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