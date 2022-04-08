Японська будівельна компанія Komatsu припинила виробництво в Росії

Світові компанії продовжують покидати російський ринок. До списку долучився японський виробник будівельної техніки Komatsu.

Компанія припинила роботу свого заводу в російському Ярославлі, де виробляла гідравлічні екскаватори та самоскиди. Щоправда, японська компанія покинула Росію не так через засудження війни проти України, як через економічну ситуацію, що склалася в країні-агресорці.

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Чому Komatsu покидає Росію

У компанії пояснюють своє рішення порушенням у ланцюжку поставок, яке спричинило військове вторгнення Росії в Україну. Також економічні санкції проти Росії, які лише посилюються, створюють фінансову та економічну невизначеність.

Інша японська будівельна компанія Hitachi Construction Machinery пообіцяла припинити виробництво на своєму заводі в Росії, як тільки закінчить виробництво вже отриманої продукції. Рішення прийняли також через порушення логістики.

Вже понад 600 світових брендів покинули Росію. Багато з них зробили це в перші дні в знак підтримки України та засудження Росії. Інших довелося виганяти звідти громадським тиском. Тепер же ж компанії, які залишилися працювати в Росії, розуміють, що цей корабель тоне через санкції Заходу, тож теж починають виходити.

Як японські компанії покидають Росію

Японія публічно засуджує війну проти України та активно вводить санкції проти агресорки. Багато японських компаній наслідують приклад уряду. Так, автовиробники Toyota, Mitsubishi, Subaru, Mazda, Honda та Nissan припинили місцеве виробництво та експорт готових автомобілів до Росії. Загалом серед японських компаній спостерігається тренд розривання бізнес-відносин з Росією.

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