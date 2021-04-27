В Японії додаток списує гроші за запізнення на роботу: аналогічний застосунок є в Україні

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Джерело:

Sora News

В Японії створили додаток Mezamee. Він допомагає роботодавцям боротися з запізненням на роботу та дисциплінує працівників.

Якщо людина не почула будильник або просто проігнорувала його – додаток буде списувати з карти гроші. Це станеться також у тому разі, якщо користувач вчасно не вийшов з дому.

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Однак куди ці гроші йдуть – невідомо.

Як працює додаток

  1. Потрібно вказати адресу або ж поставити на мапі мітку – це буде місце, де ви прокинетеся зранку.
  2. Після цього людина прив'язує свою банківську карту і самостійно вказує суму штрафу. Саме стільки списуватимуть з картки кожного разу.
  3. Людина повинна до призначеного часу відійти від дому на 100 метрів. Якщо цього не станеться – додаток "штрафує".
Важливо! Наразі розробник працює над оновленням додатку. Хоче додати можливість планувати пробудження по днях на тиждень вперед.

Схожий додаток є в Україні

В Україні теж є такий аналог – Wake App in Peace. Однак його створили у 2017 році з метою допомогти армії. 

Додаток працює за таким принципом – кожне натискання паузи переказує гроші на потреби армії.

Презентація Wake App in Peace: дивіться відео

 