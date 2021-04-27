В Японії додаток списує гроші за запізнення на роботу: аналогічний застосунок є в Україні

Джерело:Sora News
В Японії створили додаток Mezamee. Він допомагає роботодавцям боротися з запізненням на роботу та дисциплінує працівників.
Якщо людина не почула будильник або просто проігнорувала його – додаток буде списувати з карти гроші. Це станеться також у тому разі, якщо користувач вчасно не вийшов з дому.
До теми Мільярдні суми від Google та Київстар: хто є найбільшими платниками податків в Україні
Однак куди ці гроші йдуть – невідомо.
В Україні теж є такий аналог – Wake App in Peace. Однак його створили у 2017 році з метою допомогти армії.
Додаток працює за таким принципом – кожне натискання паузи переказує гроші на потреби армії.
Презентація Wake App in Peace: дивіться відео