В Японії додаток списує гроші за запізнення на роботу: аналогічний застосунок є в Україні
В Японії створили додаток Mezamee. Він допомагає роботодавцям боротися з запізненням на роботу та дисциплінує працівників.
Джерело:Sora News
Якщо людина не почула будильник або просто проігнорувала його – додаток буде списувати з карти гроші. Це станеться також у тому разі, якщо користувач вчасно не вийшов з дому.
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Однак куди ці гроші йдуть – невідомо.
Як працює додаток
- Потрібно вказати адресу або ж поставити на мапі мітку – це буде місце, де ви прокинетеся зранку.
- Після цього людина прив'язує свою банківську карту і самостійно вказує суму штрафу. Саме стільки списуватимуть з картки кожного разу.
- Людина повинна до призначеного часу відійти від дому на 100 метрів. Якщо цього не станеться – додаток "штрафує".
Схожий додаток є в Україні
В Україні теж є такий аналог – Wake App in Peace. Однак його створили у 2017 році з метою допомогти армії.
Додаток працює за таким принципом – кожне натискання паузи переказує гроші на потреби армії.
Презентація Wake App in Peace: дивіться відео
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