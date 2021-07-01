Якщо Starlink не збанкрутує, це буде чудово, – Ілон Маск про майбутнє свого проєкту

Сузір'я інтернет-супутників Starlink, створене Ілоном Маском, потребує фінансування в розмірі до 30 мільярдів доларів, щоб не збанкрутувати та вижити. Таку заяву зробив мільярдер у вівторок 29 червня під час технологічної конференції Mobile World Congress у Барселоні.

Виступаючи по відеозв'язку, генеральний директор SpaceX сказав, що прогнози витрат на Starlink оцінюються від 20 до 30 мільярдів доларів.

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На тій же конференції Маск заявив, що компанія втрачає гроші на своїх терміналах Starlink, що дозволяють користувачам отримувати широкосмуговий зв'язок, який передається супутниками, що знаходяться на орбіті.

Чому Starlink може збанкрутувати

За словами Маска, виробництво терміналів обходиться в 1000 доларів, а компанія продає їх за 500 доларів – плюс щомісячна підписка за 99 доларів. За його словами, незабаром компанія випустить нову модель терміналу, яка буде дешевше у виробництві.

Ілон Маск також повідомив, що Starlink уклав партнерські угоди з двома "великими телекомунікаційними компаніями країни", але не розкрив їх назви.

Минулого тижня Ілон Маск написав у Твіттері, що у Starlink вже 69 420 активних користувачів.

Якщо нам вдасться не збанкрутувати, це буде чудово, і ми зможемо рухатись далі,

– сказав Ілон Маск, коментуючи перспективи проєкту Starlink.

Дивіться виступ Ілона Маска на конференції у Барселоні:

У минулому Ілон Маск говорив, що уникнути банкрутства – найбільша проблема, з якою стикається будь-яка супутникова компанія, що займається високошвидкісним інтернетом.

Що таке проєкт Starlink

Starlink є частиною компанії Ілона Маска з дослідження космосу SpaceX. Її мета – забезпечити високошвидкісний широкосмуговий доступ у віддалених районах світу за допомогою флотилії супутників. Станом на травень 2021 року на орбіті знаходилося майже 1 500 супутників, згідно з даними Space News. Ілон Маск наголошував на тому, що хоче запустити в цілому 42 000 супутників.

Президент SpaceX Гвенн Шотвелл заявила раніше в цьому місяці, що Starlink зможе забезпечити глобальне покриття до вересня 2021 року – хоча Ілон Маск сказав під час конференції у вівторок, що це може бути досягнуто на місяць раніше, в серпні.