Цукерберг у McDonald's, а Баффет – газетяр: якою була перша робота мільярдерів

Більшість мільярдерів заробили свої гроші власними силами, створивши успішну компанію. Проте йшли вони до цього довго, набираючись досвіду на інших роботах.

Джефф Безос

Статки: 177 мільярдів доларів, за даними Forbes.

Перша робота: кухар у McDonald's, 1980-ті роки;

Тоді зарплата: 2,69 долара за годину;

Ця зарплата сьогодні: 8 доларів на годину.

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Джефф Безос, найбагатша людина світу / Фото Flickr

Засновник Amazon Джефф Безос почав своє доросле життя у McDonald’s. Там він готував бургери.

В мій перший тиждень на роботі настінний дозатор для кетчупу на 5 галонів застряг на кухні і залив її всю кетчупом. Оскільки я був новеньким, вони вручили мені засіб для миття і сказали: "Вперед!",

– згадував Безос.

Уоррен Баффет

Статки: 96 мільярдів доларів;

Перше місце роботи: рознощик газет, 1944 рік;

Тоді зарплата: 175 доларів на місяць;

Ця зарплата сьогодні: 2433 долари на місяць.



Уоррен Баффет, найуспішніший інвестор світу / Фото Flickr

Уоррен Баффет розпочав свою кар'єру з доставки газет у The Washington Post. Так він назбирав 2 000 доларів до 15 років і одразу ж інвестував частину. Малий Баффет вклав 1 200 доларів у ферму, площею 40 акрів.

Марк Цукерберг

Статки: 97 мільярдів доларів;

Перша робота: інженер-програміст, 2006 рік;

Зарплата: 0 доларів.



Марк Цукерберг ніколи не був найманим працівником / Фото Flickr

Марк Цукерберг ще навчався в коледжі, коли заснував Facebook, але вже мав кілька інших досягнень. Ще у школі Цукерберг створив програмне забезпечення для музичних рекомендацій під назвою Synapse, яке було схоже на Pandora.

У 2002 році кілька компаній, включаючи Microsoft та AOL, виявили зацікавленість у придбанні Synapse та запропонували Цукербергу роботу, але він вирішив вступити до Гарвардського університету. Тож його перша праця дала йому досвід, а не гроші.

Ілон Маск

Статки: 151 мільярд доларів;

Перша робота: інженер-програміст, 1983 рік;

Тоді зарплата: 500 доларів за гру;

Ця зарплата сьогодні: 1228 доларів.



Ілон Маск працював з технологіями ще з дитинства / Фото Flickr

Засновник Tesla завжди був завзятим шанувальником технологій та космосу. Коли йому було лише 12 років, Ілон Маск написав код для власної відеогри на космічну тематику "Blastar", яку продав за 500 доларів журналу PC та Office Technology.