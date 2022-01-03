Який напрямок обрати: 5 найзатребуваніших IT-спеціальностей у 2022 році

Пандемія сильно змінила наші погляди на життя та роботу. Багато людей переосмислили свій кар'єрний шлях і нині готові почати все спочатку.

Між тим, технологічний сектор переживає небачений до тепер рекрутинговий бум. Для тих, хто хоче цим скористатися і ввійти у галузь IT, пропонуємо добірку спеціальностей, які будуть найзатребуванішими у 2022 році.

До теми Зарплата у 5 тисяч доларів – це рідкісний звір в українському IT

Java-розробник

Такі спеціалісти займаються розробкою вебдодатків та програмного забезпечення, зазвичай беруть участь у розробці продукту на всіх етапах його реалізації. Спеціальність завжди має великий попит, і прогнозується, що безліч компаній і надалі шукатимуть до своїх команд саме Java-розробників.

Зони відповідальності такого фахівця сильно залежать від специфіки проєкту. Як правило, вони включають розробку, впровадження та обслуговування Java-додатків, забезпечення високого рівня доступності та продуктивності, участь у всіх фазах розробницького циклу, написання ефективного і придатного до тестування коду.

Cloud-архітектор

Несе відповідальність за стратегію компанії у галузі хмарних технологій. Сюди входить впровадження нових хмарних рішень, розробка ПО для роботи з хмарами, клауд-менеджмент і моніторинг. Часто Cloud-архітектори також відповідають за розв'язання складних технологічних проблем компанії за допомогою хмарних рішень. Серед важливих навичок cloud-архітекторів:

досвід програмування на Python, Ruby, Elixir;

знання IT-інженерії;

лідерські якості.

Цікаво 10 українських стартапів, що залучили найбільше інвестицій у 2021 році

Продакт-менеджер

Контролює всі етапи розробки проєктів – від планування до релізу. Об'єднує різні департаменти в одну ефективну команду і має переконатись, що кожен її учасник на своєму місці. Такі фахівці мають дуже широкий спектр відповідальностей: вони контролюють виконання окремих завдань, організовують зустрічі з командою, слідкують за прогресом проєкту тощо.

При пошуку кандидатів на цю посаду, роботодавці орієнтуються на такі якості та навички:

аналітичні здібності;

досвід управління персоналом;

висока організованість;

володіння інструментами, зокрема PivotalTracker та Jira.

Спеціаліст із кібербезпеки

У буквальному сенсі охоронець, який відбиває хакерські атаки на системи компаній, захищає корпоративні та користувацькі дані від викрадення. Без команди "білих хакерів", як ще називають фахівців з кібербезпеки, компанії дуже сильно ризикують. Скомпрометовані вразливості коштуватимуть їм купу грошей, спаплюжену репутацію та розлючених клієнтів.

Важливі якості спеціаліста з кібербезпеки такі:

досвід швидкого розв'язання раптових проблем;

знання принципів безпеки на різних платформах;

хороші комунікативні здібності;

фундаментальні знання комп'ютерної криміналістики.

Зверніть увагу Щоб не йшли працювати у Meta: Apple дарує співробітникам акції на суму до 180 тисяч доларів

Data Scientist

Спеціалісти, які використовують машинне навчання для прогнозування та аналізу великих масивів даних. Серед найтиповіших завдань – пошук прогалин в аналітиці, де визначальну роль відіграють правильно визначені набори даних та змінні, збір великих дата-сетів та представлення інсайтів на основі даних акціонерам компаній.

Data Science – сфера, яка нині швидко зростає, і точно продовжить розвиватись у найближчі роки. Щоб претендувати на таку вакансію, потрібно: