Який напрямок обрати: 5 найзатребуваніших IT-спеціальностей у 2022 році
Джерело:VentureBeat
Пандемія сильно змінила наші погляди на життя та роботу. Багато людей переосмислили свій кар'єрний шлях і нині готові почати все спочатку.
Між тим, технологічний сектор переживає небачений до тепер рекрутинговий бум. Для тих, хто хоче цим скористатися і ввійти у галузь IT, пропонуємо добірку спеціальностей, які будуть найзатребуванішими у 2022 році.
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Java-розробник
Такі спеціалісти займаються розробкою вебдодатків та програмного забезпечення, зазвичай беруть участь у розробці продукту на всіх етапах його реалізації. Спеціальність завжди має великий попит, і прогнозується, що безліч компаній і надалі шукатимуть до своїх команд саме Java-розробників.
Зони відповідальності такого фахівця сильно залежать від специфіки проєкту. Як правило, вони включають розробку, впровадження та обслуговування Java-додатків, забезпечення високого рівня доступності та продуктивності, участь у всіх фазах розробницького циклу, написання ефективного і придатного до тестування коду.
Cloud-архітектор
Несе відповідальність за стратегію компанії у галузі хмарних технологій. Сюди входить впровадження нових хмарних рішень, розробка ПО для роботи з хмарами, клауд-менеджмент і моніторинг. Часто Cloud-архітектори також відповідають за розв'язання складних технологічних проблем компанії за допомогою хмарних рішень. Серед важливих навичок cloud-архітекторів:
- досвід програмування на Python, Ruby, Elixir;
- знання IT-інженерії;
- лідерські якості.
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Продакт-менеджер
Контролює всі етапи розробки проєктів – від планування до релізу. Об'єднує різні департаменти в одну ефективну команду і має переконатись, що кожен її учасник на своєму місці. Такі фахівці мають дуже широкий спектр відповідальностей: вони контролюють виконання окремих завдань, організовують зустрічі з командою, слідкують за прогресом проєкту тощо.
При пошуку кандидатів на цю посаду, роботодавці орієнтуються на такі якості та навички:
- аналітичні здібності;
- досвід управління персоналом;
- висока організованість;
- володіння інструментами, зокрема PivotalTracker та Jira.
Спеціаліст із кібербезпеки
У буквальному сенсі охоронець, який відбиває хакерські атаки на системи компаній, захищає корпоративні та користувацькі дані від викрадення. Без команди "білих хакерів", як ще називають фахівців з кібербезпеки, компанії дуже сильно ризикують. Скомпрометовані вразливості коштуватимуть їм купу грошей, спаплюжену репутацію та розлючених клієнтів.
Важливі якості спеціаліста з кібербезпеки такі:
- досвід швидкого розв'язання раптових проблем;
- знання принципів безпеки на різних платформах;
- хороші комунікативні здібності;
- фундаментальні знання комп'ютерної криміналістики.
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Data Scientist
Спеціалісти, які використовують машинне навчання для прогнозування та аналізу великих масивів даних. Серед найтиповіших завдань – пошук прогалин в аналітиці, де визначальну роль відіграють правильно визначені набори даних та змінні, збір великих дата-сетів та представлення інсайтів на основі даних акціонерам компаній.
Data Science – сфера, яка нині швидко зростає, і точно продовжить розвиватись у найближчі роки. Щоб претендувати на таку вакансію, потрібно:
- знати такі мови статистичного програмування, як R, Python, SLQ;
- орієнтуватись у техніках дата-майнінгу.