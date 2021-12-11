Адже ця програма передовсім призначена для підтримки бізнесу, який постраждав під час пандемії. І от 9 грудня стало відомо, який саме бізнес зможе ці гроші отримати.

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Який бізнес зможе прийняти тисячу за вакцинацію

Кабінет міністрів України постановою від 9 грудня затвердив перелік кодів для бізнесу, який зможе прийняти оплату карткою з тисячею гривень за вакцинацію проти коронавірусу.

Мовиться про бізнес у царинах культури, перевезень і спорту.

Ось MCC (Merchant Category Code), які присвоюються банком, для бізнесу у програмі "єПідтримка":

Культура – 5942, 7832, 7922, 7929, 7991.

Пасажирський внутрішні перевезення залізничним та авіаційним транспортом – 4112.

Фізична культура і спорт – 4511, 7941, 7996

Також постанова передбачає, що програма "єПідтримка" діятиме з 19 грудня 2021 року до 18 грудня 2022 року.

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