У Revolut, зокрема, нині працює понад 2 тисячі співробітників, і стартап активно шукає найкращі таланти в Україні. Про те, якими навичками повинен володіти співробітник успішної технологічної компанії, розповів співзасновник британського фінтех-сервісу Влад Яценко в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.

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3 основні навички співробітника технологічної компанії

Влад Яценко переконаний, що від професійності і талановитості команди напряму залежить успіх кожного стартапу.

Якщо ви наймаєте посередніх людей, у вас буде посередня команда, і ви дрейфуєте,

– зазначає мільярдер.

Влітку Revolut оцінили у 33 мільярди доларів ринкової капіталізації, а восени компанія зареєструвала юридичну особу в Україні. Нині у команду шукають найкращих фахівців серед українців.

Влад Яценко, офіційний директор української юрособи Revolut, ділиться основними навичками, якими має володіти потенційний співробітник технологічної компанії:

технічні знання, доведені на практиці у різноманітних проєктах розробки програмного забезпечення – точка входу, але лише цього – недостатньо;

прагнення до досконалості, занурення у деталі, рішучість, майстерність і кмітливість, які можуть проламати майже будь-яку стіну;

амбіції змінювати світ через створені продукти, мужність мислити масштабно, мотивація створювати те, що допоможе мільйонам людей.

Нагадаємо, що у 2021 році українець Влад Яценко потрапив до глобального рейтингу мільярдерів Forbes. Раніше юнак розробляв програмне забезпечення для фінансових установ Deutsche Bank, UBS та Credit Suisse. Наразі його статки оцінюють у 1,1 мільярда доларів.