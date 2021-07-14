Яким було життя у Кремнієвій долині до того, як вона стала центром технологічних стартапів: фото
Джерело:24 канал
Кремнієва долина, яка сьогодні є відомою на увесь світ завдяки неймовірній кількості розташування там високотехнологічних компаній, отримала свою сучасну назву не так давно. Ще 50 років тому це була нічим не примітна місцевість, яких у США безліч.
Географічно Кремнієва долина складається з долини Санта-Клара, міста Сан-Хосе, південної частини півострова Сан-Франциско та Східної Затоки. Сучасна оригінальна назва вперше була вжита 11 січня 1971 року журналістом Доном Гефлером, і походить від використання кремнію як напівпровідника у виробництві мікропроцесорів.
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Кремнієва долина, яка зараз просто кишить сучасністю та концентрує величезну частку світового капіталу, ще кілька десятків років тому жила звичайним провінційним американським життям.
На свій восьмий День народження у 1959 році Девід Пейс, корінний мешканець Кремнієвої долини, отримав у подарунок фотокамеру Brownie Hawkeye. Нею він знімкував побут відомого нині регіону.
Пропонуємо вашій увазі добірку фото Девіда Пейса, яка покаже всю атмосферу життя мешканців Кремнієвої долини у минулому столітті.
Новинки того часу: довговічна покрівля підлоги пластиком, Саннівейл, 1960 рік
Пластикова підлога вважалась чудовим рішенням для дому / Фото David Pace
Виставка інноваційних пластикових герметиків та фарбувальних матеріалів, Сан-Хосе, 1960 рік
Вироби з пластику були передовою інновацією / Фото David Pace
Учень на майданчику школи імені Святого Мартіна, Саннівейл, 1959 рік
Школярі виглядали доволі серйозними / Фото David Pace
Подружжя радіє новій вантажівці, Саннівейл, 1960 рік
Купівля вантажівки була хорошою інвестицією / Фото David Pace
Освіта та церква – нероздільні, 1959 рік
Черниці проводили уроки у школах / Фото David Pace
Священники – найкращі педагоги, 1960 рік
Священники були незамінною складовою педагогічного колективу / Фото David Pace
Святкування Хелловіну, 1959 рік
Хелловін був справді "страшним" святом / Фото David Pace
Нові автомобілі – небачена розкіш, 1961 рік
Так виглядали новенькі авто / Фото David Pace
Після війни шкільні класи були повністю заповнені учнями, школа Святого Мартіна, 1959 рік
Після війни всі активно почали навчатись / Фото David Pace
Школярі дивувались та раділи появі об'єктивів фотокамер, 1959 рік
Школярі Кремнієвої долини / Фото David Pace
Дні народження святкували скромно, але для дітей на столі обов'язковим був торт, 1960 рік
Дитячі дні народження у 1960-х / Фото David Pace