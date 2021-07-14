Географічно Кремнієва долина складається з долини Санта-Клара, міста Сан-Хосе, південної частини півострова Сан-Франциско та Східної Затоки. Сучасна оригінальна назва вперше була вжита 11 січня 1971 року журналістом Доном Гефлером, і походить від використання кремнію як напівпровідника у виробництві мікропроцесорів.

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Кремнієва долина, яка зараз просто кишить сучасністю та концентрує величезну частку світового капіталу, ще кілька десятків років тому жила звичайним провінційним американським життям.

На свій восьмий День народження у 1959 році Девід Пейс, корінний мешканець Кремнієвої долини, отримав у подарунок фотокамеру Brownie Hawkeye. Нею він знімкував побут відомого нині регіону.

Пропонуємо вашій увазі добірку фото Девіда Пейса, яка покаже всю атмосферу життя мешканців Кремнієвої долини у минулому столітті.

Новинки того часу: довговічна покрівля підлоги пластиком, Саннівейл, 1960 рік

Пластикова підлога вважалась чудовим рішенням для дому / Фото David Pace

Виставка інноваційних пластикових герметиків та фарбувальних матеріалів, Сан-Хосе, 1960 рік

Вироби з пластику були передовою інновацією / Фото David Pace

Учень на майданчику школи імені Святого Мартіна, Саннівейл, 1959 рік

Школярі виглядали доволі серйозними / Фото David Pace

Подружжя радіє новій вантажівці, Саннівейл, 1960 рік

Купівля вантажівки була хорошою інвестицією / Фото David Pace

Освіта та церква – нероздільні, 1959 рік

Черниці проводили уроки у школах / Фото David Pace

Священники – найкращі педагоги, 1960 рік

Священники були незамінною складовою педагогічного колективу / Фото David Pace

Святкування Хелловіну, 1959 рік

Хелловін був справді "страшним" святом / Фото David Pace

Нові автомобілі – небачена розкіш, 1961 рік

Так виглядали новенькі авто / Фото David Pace

Після війни шкільні класи були повністю заповнені учнями, школа Святого Мартіна, 1959 рік

Після війни всі активно почали навчатись / Фото David Pace

Школярі дивувались та раділи появі об'єктивів фотокамер, 1959 рік

Школярі Кремнієвої долини / Фото David Pace

Дні народження святкували скромно, але для дітей на столі обов'язковим був торт, 1960 рік

Дитячі дні народження у 1960-х / Фото David Pace