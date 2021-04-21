В яких галузях українці найбільше уникають податків: інфографіка

Кількість українців, зайнятих у тіньовій економіці у 2020 році зменшилася. У Державному центрі зайнятості розповіли, які галузі економіки України найбільш тіньові.

Кількість неформально зайнятих громадян у віці 15-70 років минулого року скоротилася на 223 тисячі осіб у порівнянні з 2019 роком. Тепер 3,2 мільйона українців зайняті у тіньовій економіці – це 20,3% працездатного населення.

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Найбільш поширеною неформальна зайнятість була у:

сільському, лісовому та рибному господарствах (44%);

будівництві (17%);

оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів (16%).

Цікаво, що на думку голови профільного комітету Данила Гетманцева обсяг тіньової економіки – це половина ВВП. Про це він розповів в інтерв'ю "Укрінформу".

Інші показники

Рівень зайнятості населення скоротився з 58,2% до 56,2%.

Рівень безробіття населення зріс з 8,2% до 9,5% робочої сили.

Середній розмір заробітної плати штатних працівників в Україні у лютому 2021 року у порівнянні з відповідним місяцем минулого року, зріс на 16% та становив 12,5 тисячі гривень.