Професії, яким не страшний локдаун: кого роботодавці потребують найчастіше

Все більше регіонів України опиняються у червоних карантинних зонах. Відповідні протиепідемічні заходи впливають і на бізнес, співробітники багатьох компаній залишаються взагалі без роботи. Однак є й ті, яких дуже потребують роботодавці.

Аналітики назвали професії, в яких роботодавці зацікавлені навіть в період пандемії. Детальніше – у матеріалі.

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Трійка лідерів

Водії

Ця професія стала затребуваною на початку 2021 року. Працедавці розмістили понад 9 тисяч вакансій, не зважаючи на пандемію. Середня зарплата водія – 19 тисяч гривень.

Варто зазначити, що ця професія була найпопулярнішою також на початку першого локдауну – у березні 2020 року.

Продавці

На другому місці у рейтингу – продавці. Вони також були популярними ще у березні 2020 року. Станом на березень 2021 року роботодавці розмістили 8,9 тисяч пропозицій, вони пропонують продавцям зарплату приблизно 9,5 тисяч гривень.

Вантажники

Закривають трійку лідерів саме вантажники. Таких вакансій розмістили 3 тисячі. Вантажникам пропонують у середньому 10,2 тисяч гривень.

Рейтинг інших професій, яким не страшний локдан – дивіться в інфографіці.



Яких фахівців у локдаун потребують роботодавці / Інфографіка "ОЛХ Робота"

Віддалена робота

Багато підприємств почали практикувати дистанційну роботу для своїх працівників. Тільки у березні 2021 року роботодавці розмістили понад 2 тисячі вакансій із варіантами віддаленої роботи.