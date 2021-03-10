ФОПи можуть наймати працівників, але в такому випадку повинні бути готові вчасно і повною мірою сплачувати податки, щоб не отримати штрафів.

Податки за працівників у 2021 році

З 1 січня 2021 року в Україні зросла мінімальна зарплата – до 6 тисяч гривень, а тому працівник на повній ставці не може отримувати менше. Якщо його ставка 0,5 чи 0,25 – то відповідно офіційна зарплата мінімум 3 000 та 1 500 гривень.

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З 1 грудня цього року мінімальна зарплата зросте до 6 500 гривень.

Які податки вираховуються із зарплати:

18% ПДФО (податок на доходи фізичної особи).

1,5% військового збору. Ці два податки вираховуються із зарплати.

Ще окремо 22% ЄСВ (єдиного соціального внеску, який йде у Пенсійний фонд) платить ФОП, згідно з законом про соцстрахування.

Коли потрібно сплачувати податки

ЄСВ сплачуєте в день виплати зарплати. ПДФО та військовий збір — під час отримання в банку грошей на виплату або при перерахуванні грошей на зарплатну карту працівника.

Якщо зарплату виплачуєте з готівкової виручки, то сплатити ПДФО та військовий збір можна протягом 3 днів.

Чиста зарплата працівника

Із зарплати 6 000 гривень утримується: 1 080 гривень ПДФО та 90 гривень військового збору. Тобто на руки працівник отримує 4 830 гривень, якщо його офіційна зарплата – мінімальна.

Роботодавець окремо сплачує ще 1 320 гривень ЄСВ. Якщо зарплата вища – то відповідно вищі і податки.

Як звітувати перед податковою

За працівників вам треба подавати два звіти:

Податковий розрахунок за формою № 1ДФ, де ви звітуєте з ПДФО й військового збору, подавати потрібно раз на квартал. Це варто зробити протягом 40 днів після завершення кварталу, за який звітуєте.

Звіт з ЄСВ № Д4 — щомісяця. На це є 20 днів після завершення місяця.

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Штрафи за порушення у 2021 році

Якщо ваш працівник офіційно не оформлений або ви уникаєте сплати податків за нього – загрожує штраф у розмірі 60 тисяч гривень, згідно з постановою Кабміну. Для ФОПів діє попередження. Але, якщо пійматися на такому порушенні вдруге протягом 2 років, то штраф становить 180 тисяч гривень за кожного такого працівника.

Якщо порушити виплату зарплати, наприклад, затримати на 1 місяць, то штраф становить 18 тисяч гривень.

А якщо не оплачувати вихідні, нічну роботу чи роботу у святкові дні чи понаднормові години згідно з законом – то оштрафують на 12 тисяч гривень.

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