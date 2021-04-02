Безплатна парковка та дешевша реклама: які пільги обіцяють бізнесу під час локдауну

Джерело:телеграм Віталія Кличка
З 5 квітня у Києві вводять локдаун. Щоб бізнес легше його пережив, у столиці пропонують деякі пільги.
На найближчій сесії Київради мер Києва Віталій Кличко винесе на розгляд депутатів проєкт рішення про розширення пільг для малого та середнього бізнесу столиці.
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Обіцяють зменшити розмір пайової участі з нинішніх 50% до 1 гривні в утриманні об'єктів благоустрою власниками закладів громадського харчування. А також майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів та сезонних і літніх майданчиків.
Віталій Кличко також розповів про зменшення плати за розміщення засобів зовнішньої реклами та реклами на комунальному транспорті до 50%.
Власники авто на території Києва звільняються від оплати за паркування на майданчиках КП "Київтранспарксервіс" до кінця локдауну.
Ми розуміємо, що запровадивши такі пільги – і для бізнесу, і для киян загалом – місто недоотримає багато коштів у бюджет. Але ми йдемо на це, бо розуміємо, як складно сьогодні втриматися бізнесу і вижити людям,
– написав Віталій Кличко.