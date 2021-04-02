З 5 квітня у Києві вводять локдаун. Щоб бізнес легше його пережив, у столиці пропонують деякі пільги.

На найближчій сесії Київради мер Києва Віталій Кличко винесе на розгляд депутатів проєкт рішення про розширення пільг для малого та середнього бізнесу столиці.

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Пільги для бізнесу у Києві

Дешева оренда

Обіцяють зменшити розмір пайової участі з нинішніх 50% до 1 гривні в утриманні об'єктів благоустрою власниками закладів громадського харчування. А також майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів та сезонних і літніх майданчиків.

Більше кредитів

Збільшать розмір фінансово-кредитної підтримки малого та середнього бізнесу.

Місто обіцяє компенсацію відсотків не тільки за кредитами, а й за "кредитними лініями".

Сам перелік суб'єктів малого та середнього бізнесу, які мають право на таку компенсацію, розширять, як і кількість банків-партнерів цієї програми.

Дешевша реклама

Віталій Кличко також розповів про зменшення плати за розміщення засобів зовнішньої реклами та реклами на комунальному транспорті до 50%.

Безплатна парковка

Власники авто на території Києва звільняються від оплати за паркування на майданчиках КП "Київтранспарксервіс" до кінця локдауну.

Ми розуміємо, що запровадивши такі пільги – і для бізнесу, і для киян загалом – місто недоотримає багато коштів у бюджет. Але ми йдемо на це, бо розуміємо, як складно сьогодні втриматися бізнесу і вижити людям,

– написав Віталій Кличко.

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