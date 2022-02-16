Які компанії вже стали резидентами Дія City, а хто отримав відмову: Федоров повідомив деталі

Понад 70 компаній подали заявки на резидентство Дія City. 55 претендентів уже офіційно приєдналися до спецрежиму, а 3 отримали відмову.

Частиною унікального правового і податкового простору стали міжнародні і українські технологічні компанії. Про це на своїй сторінці у телеграмі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Які компанії отримали статус резидента Дія City

Федоров розповів, що резидентами Дія City вже офіційно стали такі компанії:

Reface;

Roosh;

Monobank;

MacPaw;

Ajax Systems;

Revolut;

EPAM Ukraine;

Samsung;

Genesis;

NiX Solution;

SoftServe;

Sigma.Software;

RIA.com;

Rozetka;

Plarium;

Deus Robots.

Разом з тим Мінцифри відмовило у резидентстві трьом компаніям. За словами Федорова, вони подавались як стартапи, хоча фактично були засновані більше ніж 2 роки тому.

Нагадаю, для стартапів діє критерій – реєстрація не раніше, ніж за 24 місяці до подання заявки,

– наголосив Михайло Федоров.

Крім того, міністр цифрової трансформації додав, що заявки розглядаються протягом 10 днів. Міністерство консультує компанії щодо вступу і особливостей роботи у межах спецпростору. Подати заявку IT-компанії можуть за посиланням.