Які компанії вже стали резидентами Дія City, а хто отримав відмову: Федоров повідомив деталі
Джерело:телеграм-сторінка Михайла Федорова
Понад 70 компаній подали заявки на резидентство Дія City. 55 претендентів уже офіційно приєдналися до спецрежиму, а 3 отримали відмову.
Частиною унікального правового і податкового простору стали міжнародні і українські технологічні компанії. Про це на своїй сторінці у телеграмі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
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Які компанії отримали статус резидента Дія City
Федоров розповів, що резидентами Дія City вже офіційно стали такі компанії:
- Reface;
- Roosh;
- Monobank;
- MacPaw;
- Ajax Systems;
- Revolut;
- EPAM Ukraine;
- Samsung;
- Genesis;
- NiX Solution;
- SoftServe;
- Sigma.Software;
- RIA.com;
- Rozetka;
- Plarium;
- Deus Robots.
Разом з тим Мінцифри відмовило у резидентстві трьом компаніям. За словами Федорова, вони подавались як стартапи, хоча фактично були засновані більше ніж 2 роки тому.
Нагадаю, для стартапів діє критерій – реєстрація не раніше, ніж за 24 місяці до подання заявки,
– наголосив Михайло Федоров.
Крім того, міністр цифрової трансформації додав, що заявки розглядаються протягом 10 днів. Міністерство консультує компанії щодо вступу і особливостей роботи у межах спецпростору. Подати заявку IT-компанії можуть за посиланням.