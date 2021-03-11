Якби були країнами: Apple дорожчий за Італію, а Facebook — за Туреччину

Деякі компанії заробляють шалені гроші – більше, ніж це роблять цілі країни. яке місце у світовому рейтингу посіли б компанії, якби були країнами, читайте на Бізнес 24.

Apple дорожчий за 96% країн світу

Гігантський власний капітал Apple перевищує ВВП таких країн, як Італія, Бразилія, Канада та Росія. Насправді у світі є лише сім країн з вищим ВВП, ніж Apple, який коштує 2,2 трильйона доларів.

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Apple зайняла б 8 місце найбагатшої країни у світі, але, щоб наздогнати Францію довелося б збільшити свій капітал до 2,72 трильйона доларів.



За які країни дорожчий Apple / Інфографіка mackeeper

Microsoft майже як Канада

Ринкова капіталізація Microsoft у 1,8 трильйона доларів робить її третьою найбагатшою компанією світу (після Apple та Saudi Aramco, нафтогазової компанії). Відтак компанія коштує майже як ВВП Канади та більше, ніж економіки таких країн як Австралія, Іспанія та Індонезія.

Насправді і Apple, і Microsoft мають більший ринковий капітал, ніж уся Центральна Європа та країни Прибалтики разом.



Якби Microsoft була країною / Інфографіка mackeeper

Amazon обійшов 92% країн світу

Інтернет-рітейлер Amazon, без сумніву, є одним з найбільших технологічних гігантів у всьому світі. Пандемія лише збільшила продажі компанії. Ринкова капіталізація в 1,6 трильйона доларів робить компанію багатшою, ніж 92% країн світу.

А як би жилося у країні Амазон? Однозначно заможно – адже, якщо розподілити капітал компанії на кожного працівника, то вийде понад 350 тисяч доларів. А це в рази більше, ніж у будь-якої країни.



Якби Amazon була країною / Інфографіка mackeeper

Facebook дорожчий за понад 150 країн світу

Незважаючи на те, що Facebook не входить в десятку найдорожчих компаній за ринковою капіталізацією в 763 мільярди доларів, він все ще дорожчий за більшість країн світу.

Якби Facebook був країною, він був би заможнішим, ніж Швейцарія, Швеція та ОАЕ разом узяті. Гігант соціальних медіа, який також володіє Instagram і Whatsapp, вважався б 26 найбагатшою країною у світі.



Якби Facebook був країною / Інфографіка mackeeper