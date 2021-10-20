Яка реклама запам'ятовується краще: несподіване дослідження

Реклама в інтернеті є одним з найпоширеніших каналів зв'язку з цільовою аудиторією, адже можна експериментувати з форматами, і це дешево та ефективно. Проте, як показало дослідження, люди запам'ятовують друковану рекламу краще, ніж цифрову.

Як проводили дослідження

На першому етапі учасникам дослідження показали різні друковані та електронні реклами. Під час показу дослідники брали до уваги пульс, електричну активність шкіри та рух очей. Опісля учасників запитали, як багато вони запам’ятали. Без попередження через тиждень учасників опитали знову, щоб дізнатися як вони запам'ятали зміст реклами, контекст та асоціації з брендом.

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Результат дослідження

Виявилося, що одразу після показу різних рекламних оголошень люди однаково запам'ятали їх усіх. Але вже через тиждень у пам'яті краще закарбовується друкована реклама, ніж цифрова. Біометричні виміри тіла також показали, що учасники проявляли більший інтерес, дивлячись на друковану рекламу.

Дослідники пояснюють, що, дивлячись на друковану рекламу, людина інтенсивніше взаємодіє з нею, ніж з онлайн-рекламою. До того ж застосовується ще один орган чуття – дотик, коли людина торкається паперу.

Тож автори дослідження рекомендують не нехтувати такими каналами як друкована пошта, журнали, брошури тощо. Щоправда, як різні типи реклами впливають на те, чи купить людина послугу / продукт, дослідження не показує.